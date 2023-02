Viorica de la Clejani, apel disperat către fanii ei, după ce Conchita de România a dispărut

Dudu, cunoscut în spațiul public drept „Conchita de România” a dispărut de câteva zile. Acesta nu mai răspuns la telefon și nici nu a mai postat ceva pe rețelele sociale de câteva zile, iar apropiații lui au devenit din ce în ce mai îngrijorați, temându-se că ceva rău i s-ar fi putut întâmpla, mai ales că el se află acum în Anglia, departe de familia sa și de amicii lui.

Viorica de la Clejani este apropiată cu Dudu, de aceea nu a putut rămâne indiferentă când a aflat că tânărul hairstylist a dispărut din senin. Pe contul ei de Facebook, Viorica de la Clejani a făcut un apel disperat către fanii ei. Vedeta le-a cerut ajutorul tuturor oamenilor care știu ceva despre Dudu.

„Dudu alias Conchita de România era plecat în Londra, iar de luni nu a mai răspuns la telefon. Persoanele apropiate lui sunt îngrijorate. Oricine îl vede sau poate ajuta cu informații, să scrie în privat… Doamne ajută să fie bine, să nu i se fi întâmplat ceva rău! Share!!!”, a fost mesajul scris de Viorica de la Clejani.

Familia Conchitei de România nu mai știe nimic despre el de câteva zile

De altfel, nici amicii lui și nici părinții lui nu mai știu nimic despre el de marți după-amiază, 21 februarie 2023. Părinții lui au confirmat că el nu a făcut niciodată așa ceva și cu siguranță i s-a întâmplat ceva. Oamenii care au vreo informație despre el sunt rugați să îi contacteze familia.

„Dudu este dispărut de marți seara (21.02.2023), ultima noastră convorbire a fost marți după-masă, tocmai ce se întorsese de la cumpărături, era acasă, totul bine, ulterior nu a mai răspuns la niciun mesaj în condițiile în care el obișnuia să ne sune pe mine și pe sora mea în fiecare zi, a dispărut brusc, nici măcar pe rețele de socializare nu a mai postat ceva de atunci, am contactat părinții lui în speranța că o să aflu o veste despre el, aceștia fiind disperați pentru că nici ei nu aveau nicio veste de marți despre el, ulterior am încercat să contactez prietenii lui, cunoștințe, nimeni nu știe nimic…

Îngrijorător, având în vedere că părinții lui au spus că el nu a făcut niciodată așa ceva, păstrau legătură cu el în permanență. Astăzi am postat pe rețelele de socializare, atât eu cât și sora mea, în speranța că cineva știe ceva de el, măcar să știm că este OK, însă nu am avut nicio veste…”, au spus, sâmbătă, amicii lui Dudu în cadrul unui interviu acordat pentru SpyNews.