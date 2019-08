Analistul politic Stelian Tănase crede că baronii din PSD nu o vor pe Viorica Dăncilă candidată pentru alegerile prezidenţiale pentru că sigur va pierde, cu o cotă de încredere de sub 10%, şi le va lăsa partidul pe mână abia atunci, dându-şi demisia după alegeri, însă răul cel mare pentru partid va fi deja făcut. Stelian Tănase spune că poate tocmai de aceea a mers premierul să se roage la moaşte, pentru că simte că baronii vor s-o dea jos din fruntea PSD înainte de 24 noiembrie.

“Prea nevinovata VVDăncilă – patroana represaliilor jardarmeresti din 10 august 2018 – s-a dus duminica asta la catedrala mitropolitană din Tirgoviste să se roage la moaștele Sfintului ierarh Nifon. S-a dus, evlavioasă cum o știm, săracuța de ea, să îi multumească sfîntului că nu a ieșit cu bătaie sîmbătă în Piața Victoriei. Dacă se produceau violențe, astăzi, la ședința de guvern, ar fi trebuit să-și dea demisia. Nu s-a temut de demonstranți, îi știe pașnici. S-a temut să nu fie lucrată din interior de baronii PSD. Mulți din zona asta îi vor capul. Ei ar fi putut organiza o diversiune. Să se înțeleaga adică cu unii comandanți de jandarmi să se năpustească cu bîte și gaze lacrimogene asupra protestanților care ar fi scandat Jos Guvernul! Afară Dăncilă! VV Dăncilă știe scamatoria asta cu lovitura de stat. A folosit-o și ea. De ce nu ar fie mers acum împotriva ei!?

Baronii n-o vor candidată la președinție pentru că știu că va pierde, așa cum arată toate sondajele, inclusiv cele de uz intern PSD. E sub 10% la încredere și intenție de vot. Dar VV Dăncilă – intrată în transă, se pare – zice că nu și nu și o ține gaia mațu că pofteste să se bată pentru Cotroceni! A pus ochii pe palat și cum îi place luxul, vrea să locuiască acolo măcar 5 ani. Va candida orice ar fi! Dacă va pierde, își va da singură demisia, dar numai atunci. De ce se grăbesc domnii? Chestia e că intre timp VV Dăncilă va ingropa partidul. Ăsta e chichirezul afacerii. Le lasă PSD-ul pe mînă dar numai in decembrie/ianuarie. Intrebarea este – care PSD? Alta- Cît din el!? Mai este o intrebare – cui îl lasă!? Se aude că pregăteste succesiunea pentru Mihai Fifor. Baronii nu îl vor nici pe el.

Mă intreb dacă a fost să se roage la icoane și în 11 august 2018? E de aflat. Atunci nu avea alegeri, nu era șefa PSD, nu candida pentru prezidențiale, viața ei era mai dulce. De ce s-ar fi dus să pupe icoane, să-și facă cruce, să se roage pentru o minune. În august 2018 VVDăncila slugărea pe onorabilul Liviu Dragnea, cetățean liber, între timp incarcerat la Rahova, pușcărie de lux, dar pușcărie. Situația s-a schimbat radical și multe poveri o apasă. Chiar are nevoie de o minune cerească. Deși nu se omoară cu drumurile pe la biserici si mănăstiri, ci mai curind vizitează magazinele de modă cind ajunge Bruxelles, Paris, Berlin, Londra – stie că are mare nevoie de ajutor ca să scape cu fața curată din încercarea asta. Numără zilele – mai are cca 100 de stat la putere. Anunțul final – koniec – este aproape. În PSD se aud voci gălăgioase dinspre baronii care vor s-o alunge din draga ei șefie. Dacă rezistă la manșe pina la 24 noiembrie ar fi o minune. Iată ce căuta VVDăncilă ieri la Tirgoviște!”, scrie Stelian Tănase pe blogul personal.

