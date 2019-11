Irene Boclincă, câștigătoarea iUmor și George Tănase au făcut senzație în noul show al Antenei 1. Cei doi au realizat o parodie de tot râsul. George l-a imitat chiar pe Klaus Iohannis, asta după ce, a interpretat-o pe Angela Merkel.

”Simt că ceva sub mine se scufundă. Sub conducerea unui Guvern de…ficitar…Eu am plătit o croazieră normală, mi-am dorit o croazieră normală și m-am ales cu…în barcă. Hai sictir! Rușine Guvernului care se ocupă de interesele persoanel și aruncă în neant vaporul de drept si, după cum vedeți acum, ei sunt primii care părăsesc corabia.”, i-a spus Klaus Iohannis Vioricăi Dăncilă.

”Eu când văd apă și nu mi-e sete, simt că ceva nu e bine. De aceea am depus toate dirigențiile ca să scoatem vaporul pe mal pentru că sunt o cineva muncitoare și implicată. Domnul Klaun acuză fără nedrept. Noi chiar nu am făcut nimic cu rușii, țin să precizez că rușii au făcut cu noi. Teodor, Teodor, ai sunat la palatul Rahova?”. spune Dăncilă în timp ce Titanicul se scufundă.

Dăncilă cade în brațele președintelui. Cei doi ajung să-și mărturisească sentimentele: ”Werber, tu mergi la sală? Termină, știi foarte bine că merg, doar e lângă coaforul tău. Deci te uiți pe geam, pișcherule!? A spus Geta că e unul, cu privirea goală, care se uită fix, ca nemții, așa. Mi-a plăcut că nici ultima dată nu ai schimbat nimic din Look-ul ala de Roșiori cu care ai venit la București.”



În prima ediție a emisiunii, Dăncilă a făcut schimb de roluri cu Angel Merkel. Fostul premier a ajuns să-i vândă companiile auto.

