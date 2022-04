Sfârșitul lui Vladimir Putin este aproape. Aceasta este mesajul transmis de sahistul Garry Kasparov, unul dintre cei mai înverșunați critici ai lui Putin. Acesta s-a amuzat pe seama președintelui Vladimir Putin. El a postat pe Twitter un text prin care explică semnificația literei „Z”, atribuită armatei ruse.

Litera a devenit un simbol al Rusiei, “Z” putând fi interpretat ca “Za pobedu”, “Pentru victorie”. Acesta se regăsește pe tancuri și alte vehicule militare rusești.

În opinia lui Kasparov, însă, lucrurile nu ar sta deloc asa. El a precizat că litera „Z” anunță sfârșitul lui Putin deoarece este ultima literă a alfabetului.

„Adevărul. Așa cum spune gluma, Z este ultima literă a alfabetului și deci indică sfârșitul pentru Putin”, a scris Garry Kasparov pe contul său de Twitter.

Amintim că în intervențiile anterioare, Kasparov a susținut că liderul de la Moscova ar putea fi trădat chiar de anturajul din jurul său, atunci când situația din Rusia „va deveni critică”. Acesta a spus că puterea lui Putin se bazează pe „aura sa de invincibilitate și impunitate”. Garry Kasparov este de părere că războiul din Ucraina va pune capăt „aurei” de invincibilitate și impunitate a lui Putin și că cel mai probabil scenariu este acela de a fi trădat din interior.

„Nu va muri în propriul său pat, ei bine, doar dacă este otrăvit în propriul său pat. Soarta lui este pecetluită, cred că cel mai sigur va acționa anturajul său atunci când situația va deveni critică. Probabilitatea acestui lucru pare cea mai mare dintre celelalte opțiuni. Pentru Putin, nu există viață dincolo de această putere infinită. Această putere se bazează pe aura sa de invincibilitate și impunitate, iar războiul din Ucraina va pune capăt acestei aure”, a declarat Garry Kasparov în discuția cu Dmitry Gordon.

De altfel, Kasparov, care a fugit din Rusia în 2013, după ce-l contestase pe Vladimir Putin, ar mai fi avertizat că liderul de la Kremlin devine tot mai autoritar, tot mai izolat de Occident și, drept urmare, crește probabilitatea ca el să-și verse năduful într-un mod periculos pe vecini precum Ucraina. Acest lucru s-a aflat după ce, într-un material publicat de The Financial Times sub titlul “De ce ar fi trebuit să-l ascult pe Garri Kasparov în privința lui Putin”, s-a dezvăluit că marele maestru al șahului a fost ignorat când a avertizat în privința Rusiei.

Truth. But as the joke going around says, Z is the last letter and so it indicates the end for Putin. pic.twitter.com/3qZvP1CQkH

— Garry Kasparov (@Kasparov63) April 27, 2022