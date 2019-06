Autoritățile se pregătesc deja de noul recensământ ce va avea loc între iulie şi noiembrie 2021 și pentru prima dată acesta va putea fi completat și online. Ultimul recensământ a avut loc acum 10 ani și odată cu cel nou vom vedea exact situația exactă a celor care locuiesc permanent în țară dar și a celor plecați în străinătate.

Conform estimărilor peste 5 milioane de români au plecat în străinatate însă va fi greu de determinat exact câți au plecat de tot din țară și câți doar temporar.

”Foarte multe situaţii despre cei plecaţi sunt trecute sub tăcere pentru că, spre exemplu copiii – în sistemul şcolar – sunt purtători de bani, alocare per capiţa – școala nu-i declară pentru a lua banii. Autorităţile publice locale ştiu un lucru foarte clar: câţi votanţi au, toţi primarii cu care am stat de vorbă va spune numărul de votanţi clar. Cei care nu sunt votanţi nu reprezintă un interes de a număra fiecare cetățean”, spune sociologul Gelu Duminică.

Conform unui clasament european al mobilității forței de muncă România ocupă prima poziție. Acesta relevă faptul că 20% dintre persoanele care pot lucra locuiesc în alte state europene, în condițiile în care media eruopeană este de doar 4%.

Până în 2060, România ar putea pierde o treime din populație, conform unui raport al Comisiei Europene, dacă ritmul migrație se menține la fel.

Un raport ONU din 2015 estima că peste hotare trăiesc 3,4 milioane de cetăţeni români și un altul mai recent din partea Băncii Mondiale urca cifra la 5 milioane. Majoritatea erau în vestul Europei: 1,3 milioane în Italia, 1 milion în Spania, 650 de mii în Germania și 500 de mii în Marea Britanie.

Recensământul este obligatoriu iar cei care refuză să participe ar putea fi sancționați se arată în proiectul de lege.

