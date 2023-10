Vine iarna în România! Va ninge duminică, 8 octombrie

Se schimbă vremea! Vine iarna mai devreme în România. Sâmbătă, 7 octombrie 2023, vor fi 27 de grade Celsius pe timpul zilei și doar 12 grade Celsius pe timpul nopții.

„Mâine, rămânem cu vremea caldă în mare parte din ţară, cu maxime care vor depăşi 20 de grade peste tot, doar în depresiuni să fie undeva pe la 17-18 grade. Din nou, mâine, vom avea 27 de grade în sudul ţării”, a declarat, vineri, Mihai Timu, meteorolog ANM, pentru Digi24.

Duminică, 8 octombrie 2023, mercurul din termometre va scădea simțitor. Vântul puternic își va face simțită prezența. În nordul țării, valorile termice vor înregistra schimbări bruște.

În nord, centru și în zonele înalte va ploua și va bate puternic vântul, cu rafale de până la 80 de km/h, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură. În plus, am putea avea ninsori în nordul Carpaţilor Orientali.

„În zona montană foarte înaltă din nordul Carpaţilor Orientali, pe parcursul zilei de duminică, la altitudini foarte mari sunt posibile şi precipitaţii mixte, primele din acest sezon, însă nu trebuie să ne mire, pentru că este toamnă. Temperaturi cu minus vom avea în Transilvania, în noaptea de duminică spre luni şi luni spre marţi. În depresiuni, sunt posibile şi valori de minus 5 – minus 3 grade”, a explicat meteorologul ANM.

De marți, însă, vremea se va reîncălzi în toată țara. Potrivit lui Mihai Timu, acest puseu rece este destul de brusc, dar trece repede. De marți, vor reveni temperaturile specifice lunii octombrie.

Luna octombrie se menține însorită în România

Luna octombrie este una dintre lunile cu cele mai mici valori ale cantităţii totale lunare de precipitaţii. Din punct de vedere termic, se vor înregistra şi temperaturi „estivale” ce depăşesc 35…38 grade Celsius.

Temperatura maximă absolută a acestei luni va fi de 39 grade Celsius, iar cea minimă de -21,3 grade Celsius.

„Ţara noastră se află mai mult sub influenţa maximului barometric est european, iar dorsala anticiclonului Azoric se retrage treptat spre vestul continentului. Din cauza modificării distribuţiei centrilor barici pe continent, dar şi reducerii duratei de strălucire a soarelui, temperaturile medii lunare din această lună sunt, în general, cu 5 – 7 grade Celsius mai mici decât cele din luna septembrie”, precizează specialiştii ANM.

Pe Litoral, în Delta Dunării şi local, în sud-vestul Banatului şi în lunca Dunării, mediile depăşesc 12 grade Celsius. Valori între 8 şi 10 grade Celsius sunt caracteristice Transilvaniei, Dealurilor Vestice, Maramureşului, celei mai mari părţi a Moldovei şi Subcarpaţilor.

În depresiunile intramontane şi în zona montană joasă (sub 1.500 de metri) sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între 4 şi 8 grade Celsius. În zona montană înaltă (la peste 1.500 de metri) aceste valori coboară până la 2 – 4 grade Celsius, iar la Vf. Omu chiar sub zero grade Celsius.