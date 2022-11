Vin direct acasă la tine, prin poștă. Informația momentului despre amenzile date de CNAIR

Compania Națională de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că Poșta Română a câștigat licitația prin procesele verbale vor fi distribuite către români. Licitația câștigată de Poșta Română este pentru o perioadă de 2 ani.

Licitația, organizată de CNAIR, a fost câștigată de Poșta Română, în calitate de lider de proiect. Aceasta a fost în valoare de 34.800.000 de lei, în timp ce durata este de 24 de luni.

Așadar, Poşta Română și Sucursala Fabrica de Timbre vor presta servicii de imprimare şi distribuire de procese verbale transmise contravenienţilor, de către CNAIR.

„Ne bucurăm că am câştigat încă o licitaţie, în condiţii avantajoase pentru Poşta Română. Prin linia tehnologică pe care am achiziționat-o, anul acesta, la Fabrica de Timbre am putut participa la această licitație, oferind servicii integrate de imprimare si distribuire. Este încă un pas important spre revitalizarea companiei. Confirmăm, o dată în plus, poziţia noastră de lider pe piaţa de servicii poştale, în România. Poşta Română trebuie să proiecteze o imagine de stabilitate şi performanţă în piaţă”, a declarat Valentin Ștefan, directorul general al Poştei Române.

Contractul presupune că Poşta Română va asigura, pe parcursul următorilor doi ani, imprimarea şi transmiterea proceselor verbale întocmite de către CNAIR pentru eventualii contravenienţi. Participarea Poştei Române ca lider de proiect a oferit garanţia câştigării procedurii, având în vedere experienţa vastă pe care compania o are şi certitudinea prestării acestor servicii, în condiţiile impuse de CNAIR, se arată pe site-ul oficial al Poștei Române.

CNAIR a venit cu mai multe anunțuri

Compania Națională de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) mai spune că în perioada 29.11.2022 – 05.12.2022 se va desfășura un transport cu depășiri pe traseul Sibiu (Intersecție DN14/A1) – A1 –A10 – A3 – Gilău – DN1 – Centura Oradea – DN19 – A3 – Borș II PTF, subliniind că vehiculul transportă o structură metalică.

Lățimea maximă a vehiculului este 4 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic. Menționăm că în conformitate cu OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice viteza maximă de deplasare a vehiculelor cu depășiri este de 70 km/oră.

Etapele de desfășurare ale transportului sunt stabilite de poliția rutieră, care asigură însoțirea vehiculului cu depășiri. Transportul nu se va desfășura în perioadele și pe sectoarele de drum pe care sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase, prin codurile galben, portocaliu sau roșu.

De asemenea, în perioada 8.11.2022 – 07.12.2022 se vor desfășura trei transporturi cu depășiri pe traseul Agigea Port – DN39A – A4 – Ovidiu – DN2A – Țăndărei – DN2A – Slobozia – DN2A – Urziceni – DN2 – DNCB – A1 – Pitești – DN73 – Clucereasa. Aceste vehicule transportă și ele structuri metalice.

Lățimea maximă a vehiculelor este de 4,65 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic. Menționăm că în conformitate cu OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice viteza maximă de deplasare a vehiculelor cu depășiri este de 70 km/oră.

Etapele de desfășurare ale transporturilor sunt stabilite de poliția rutieră. Vehiculele vor fi însoțite de două autovehicule de însoțire autorizate și de echipaje ale poliției rutiere. Transporturile nu se vor desfășura în perioadele și pe sectoarele de drum pe care sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase, prin codurile galben, portocaliu sau roșu, se arată pe site-ul oficial al CNAIR.