Vin vremuri foarte grele! Regizorul Cristi Puiu: Frica pe care au injectat-o autoritățile a găsit teren în fiecare dintre noi

Cristi Puiu a punctat că „este teribil cum funcționează frica” iar oamenii trebuie să se aștepte la „vremuri foarte grele”.

„Cine plătește pentru oalele sparte. Cine plătește pentru oamenii care au murit aşa ca din întâmplare? Este aberant să spui că te vaccinezi doar ca sa pleci în Grecia.

Cred că o să vină vremuri foarte grele şi participam cu toții la asta. Frica pe care au injectat-o autorităţile, cu această pandemie, a găsit un teren propice în fiecare dintre noi.

Şi mie mi-a fost teama. În mod evident îi creditez pe cei care se află la putere. Nu pui sub semnul întrebării deciziile sau în orice caz nu într-o situaţie de tipul asta de o asemenea anvergură. (…) Când am fost la Berlin am văzut cum se făcea aşa un gol în jurul chinezilor, sau oamenilor din orient.

Este teribil cum funcționează frica! Mi se pară şi mai grav să nu îţi manifești solidaritatea, în special în situații de genul asta. În cel fel îl ajuți dacă injectezi asta. Iar medici știu asta şi ar trebui să vorbească dar nu sunt primiți să vorbească. De ce se întâmplă asta?”, a spus Cristi Puiu la Antena 3.

Regizorul consideră că masca este doar un confort psihologic

De asemenea, acesta a vorbit și despre la masca de protecție, fiind de părere că nu ajută și este folosită doar pentru confort psihologic.

„Cred că atunci când o cetate este asediată, locuitorii trebuie să strângă rândurile şi să se bată cu inamicul. Dacă inamicul asta este virusul SARS-COV-2 atunci de ce fugim care încotro şi ne ascundem prin crăpături şi vizuine? Dacă ţara este asediată, dacă planeta este asediată de ce se alimentează frica? De ce oamenii care au obiecţii sunt executați public? De ce”, a conchis regizorul.

Sursă foto: Inquam Photos / Alexandru Busca