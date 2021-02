La cel de-al IX-lea summit de cooperare China-Europa Centrală și de Est, care a avut loc în spațiul online, în cadrul unei videoconferințe, premierul Ungariei, Viktor Orban, a vorbit, printre altele, despre competiția care are loc la nivel mondial pentru achiziționarea vaccinului împotriva noului coronavirus, comerțul mondial liber, relațiile economice între China și Ungaria, precum și despre utilizarea vaccinului chinezesc în Ungaria, a informat marți Agenția de Presă MTI șeful Biroului de Presă al premierului ungar, transmite Nepszava.

Viktor Orban: Suntem exact acolo unde am fost primăvara trecută

Bertalan Havasi a precizat că Viktor Orban și-a exprimat recunoștința sa față de președintele Xi Jinping pentru convocarea summit-ului în ciuda circumstanțelor excepționale. Premierul ungar a amintit că pandemia cu noul coronavirus a izbucnit cu un an în urmă.

„Această criză a schimbat totul: ne-a smuls din zona noastră de confort, a declanșat o nouă eră a economiei mondiale și a politicii globale și a pus statele în fața unei duble provocări, deoarece trebuie să protejăm în același timp viețile și locurile de muncă ale cetățenilor noștri. Cu toate că a trecut un an întreg, în prezent suntem exact acolo unde am fost primăvara trecută: întreaga lume ar dori să cumpere un produs a cărui ofertă este mult mai mică decât cererea sa. Ceea ce cu un an în urmă însemna mască de protecție și aparat cu ventilație mecanică, acum înseamnă vaccinare”, a subliniat Viktor Orban

Acesta a adăugat: soluția crizei nu este altceva decât vaccinarea. Dat fiind faptul că miza este relansarea vieților cetățenilor noștri și a economiilor noastre, acum este nevoie de o colaborare mai constructivă între Est și Vest decât oricând, pe baza respectului reciproc și a bunăvoinței. A fost un pas foarte bun în această direcție încheierea negocierilor între China și UE pentru semnarea unui acord de referință pentru protecția reciprocă a investițiilor, a mai menționat oficialul ungar.

Orban, recunoscător pentru sprijinul Chinei

Viktor Orban a mai subliniat că Ungaria este recunoscătoare pentru ajutorul oferit de Republica Populară Chineză și personal de președintele Xi Jinping în această perioadă plină de provocări. Premierul ungar a amintit că anul trecut o fost creat un pod aerian prin care au fost transportate zeci de milioane de echipamente medicale în Ungaria din China, iar companiile chinezești au beneficiat de oportunități pentru investiții, asigurate de economia ungară, care au adus proiecte importante în Ungaria, iar astfel China a devenit investitorul numărul unu al Ungariei, în 2020.

„Noi, maghiarii sprijinim comerțul global liber și echitabil, care azi are o importanță mai mare decât oricând. Cu cât sunt mai puține obstacole în calea cooperării economice și comerciale, cu atât economia noastră se poate restabili mai rapid”, a spus premierul.

Viktor Orban a felicitat înființarea „celei mai mari zone de liber schimb din istoria lumii, așa-numitul Parteneriat Economic Cuprinzător Regional (RCEP) și și-a exprimat încrederea că vor fi începute în curând negocierile între RCEP și Uniunea Europeană despre cooperarea viitoare. Formatul 17+1 ar putea servi ca un motor bun pentru atingerea acestui obiectiv.

Primul transport de vaccin din China va ajunge săptămâna viitoare

În contextul dezvoltării vaccinului împotriva noului coronavirus, Viktor Orban și-a exprimat respectul față de comunitatea științifică chineză. Premierul a mulțumit pentru posibilitatea oferită experților ungari care au vizitat fabricile de medicamente și s-au consultat cu experții chinezi.

„Am primit raporturi foarte liniștitoare din partea delegației noastre, pe baza experienței căreia autoritatea noastră națională de reglementare a emis o autorizație privind utilizarea urgentă a vaccinului. Apreciem foarte mult atitudinea constructivă de care au dat dovadă autoritățile chineze și datorită căreia am reușit să semnăm un contract pentru achiziționarea vaccinului”, a declarat premierul ungar

Acesta așteaptă ca primul transport să ajungă în Ungaria săptămâna viitoare.

În cele din urmă Viktor Orban a menționat că epidemia nu a fost un obstacol pentru ca Ungaria să își îndeplinească angajamentul asumat în cadrul sistemului 17 + 1, și anume: elaborarea proiectului pentru construirea unei căi ferate modernizate între Belgrad și Budapesta este în curs, la fel și cel pentru înființarea la Budapesta a unui campus al Universității Internaționale Fundan din China.