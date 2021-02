Vânzările auto cresc în China pentru a zecea lună consecutiv, transmite agenția națională de presă chinezească, Xinhua.

Luna trecută, livrările pe cea mai mare piaţă auto din lume au crescut la 2,50 milioane de vehicule, comparativ cu perioada similară din 2020, a informat marţi Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM).

Ca un semn promiţător pentru producătorii auto globali care au investit masiv în China, livrările de automobile electrice şi hibride au crescut cu 239% în ianuarie, la 179.000 de unităţi.

Producătorii locali de vehicule electrice, cum ar fi Nio Inc şi Xpeng Inc, precum şi companiile străine, ca Tesla Inc, îşi extind capacitatea de producţie în China, unde autorităţile promovează automobilele electrice şi hibride pentru a reduce poluarea.

Luna trecută, livrările de maşini de pasageri au scăzut cu 11,6%, din cauza lipsei de semiconductori.

CAAM a anunţat recent că vânzările de vehicule în China au scăzut cu 1,9% anul trecut, la 25,31 milioane de unităţi. Este al treilea an consecutiv de scădere a vânzărilor de vehicule pe piaţa chineză.

Vânzările auto cresc chiar dacă livrările de autoturisme au înregistrat un declin de 6 procente în 2020

De asemenea, livrările de autoturisme au înregistrat anul trecut un declin de 6%, iar cele de vehicule comerciale (care includ camioanele şi autobuzele) au urcat cu 19%, pe fondul înăspririi reglementărilor privind emisiile şi al investiţiilor în infrastructură.

Vânzările de automobile electrice şi hibride au crescut anul trecut cu 11%, la 1,37 milioane de unităţi, iar pentru acest an CAAM se aşteaptă la livrări de 1,80 milioane de unităţi.

Autorităţile de la Beijing vor ca automobilele electrice şi hibride să reprezinte 20% din totalul vânzărilor auto până în 2025, faţă de aproximativ 5% acum.

În 2020, China a produs 25,23 milioane de automobile, în scădere cu 2% faţă de 2019.

În condiţiile în care economia chineză continuă redresarea stabilă, revenirea cererii va accelera, contribuind la creşterea vânzărilor auto în 2021, când livrările ar urma să depăşească 26 milioane de unităţi, o creştere de 4% faţă de 2020, a previzionat CAAM.

China este singura economie majoră care se estimează că a înregistrat creştere anul trecut. FMI se aşteaptă ca a doua economie mondială să raporteze un avans de 1,9% în 2020 şi de 7,9% în 2021.