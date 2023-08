Viitorul grupării Wagner

Viitorul grupării Wagner. Atât Evgheni Prigojin, cât și Dmitri Utkin aveau roluri importante în cadrul grupării paramilitare. Anterior, Dmitri Utkin fusese ofițer GRU și mercenar în Siria.

De altfel, Dmitri Utkin a fost implicat și în tentativa de lovitură de stat de la finalul lunii iunie.

Din cauza acestei tentative, rolul grupării de mercenari a fost redus în operațiunile militare ruse din Ucraina. În context, fostul lider Wagner a încercat să-și recupereze influența în Africa.

Un videoclip publicat de el la începutul săptămânii lăsa să se înțeleagă că ar fi fost iertat pentru tentativa de lovitură de stat. El spunea că recrutează oameni pentru operațiunile din Africa. Mai mult, în clip el cerea investitorilor din Rusia să pună bani în Republica Centrafricană prin Russia House.

Luptătorii wagnerieni, nemulțumiți

Evgheni Prigojin a încercat să atragă mercenari, după ce unii fuseseră exilați în Belarus au început să plece de acolo. Ei erau nemulțumiți de faptul că salariile erau mai mici. Alții plecaseră din Belarus pentru a munci în Africa de Vest.

Fostul lider al Wagner se confruntase cu o scădere a numărului de mercenari. Dacă inițial erau peste 5.000 de oameni, numărul a scăzut cu aproximativ un sfert.

Prigojin ar putea fi înlocuit

Deja au apărut câteva zvonuri cu privire la înlocuirea lui Evgheni Prigojin în fruntea Wagner, cu aprobarea Kremlinului. Totuși, scenariul este departe de a fi unul adevărat. Nu se știe dacă va fi cineva capabil să-l înlocuiască pe Evgheni Prigojin.

O bună bucată din Wagner se bazează pe conexiunile lui Evgheni Prigojin și pe cele ale apropiaților săi.

Wagner este nimic fără Prigojin

De altfel, presa internațională scrie că Wagner este nimic fără fondatorul ei. Analistul militar din Marea Britanie, Sean Bell, a lăsat să se înțeleagă acest lucru încă de iunie, după tentativa de lovitură de stat.

„Dacă grupul Wagner este Evgheni Prigojin, atunci este greu de văzut cum va supraviețui. Este sfârșitul așa cum îl știm noi”, spunea el atunci.

Prigojin nu va deveni un martir

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW), cu sediul la Washington DC, a declarat că Putin a ordonat „aproape sigur” comandamentului militar rus să doboare avionul în care se pare că se afla Prigojin.

Potrivit ISW, Putin a calculat probabil că ar putea să-l înlăture pe Progojin fără a-l transforma într-un „martir pentru restul personalului Wagner”, după ce a reușit să-l submineze și să-l despartă pe șeful Wagner de forța sa de mercenari în ultimele luni.

„Este posibil ca Putin să fi decis că personalul Wagner ajunsese la un punct în care era suficient de interesat de plăți și desfășurări cu aceste noi PMC-uri [companii militare private] mai mult decât de loialitatea lor continuă față de Prigojin și că îl putea ucide în siguranță pe Prigojin”, a declarat ISW.

Impact dramatic asupra grupării paramilitare

„Asasinarea” lui Prigojin și a lui Dmitri Utkin, care ar fi fost și el la bordul avionului, „va avea un impact dramatic asupra structurii de comandă a Wagner și a brandului Wagner”, afirmă ISW.