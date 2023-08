Este oficial. Evgheni Prigojin a murit. Vestea decesului a fost anunțată de televiziunea de stat rusă. Informația a fost confirmată și de un oficial al Moscovei. Televiziunea de stat Rusia 24 a anunțat că Evgheni Prigojin a murit, după ce avionul său s-a prăbușit, miercuri, în regiunea rusă Tver, informează Nexta.

Confirmarea morții lui Prigojin a venit și de la un reprezentant rus la administrației regiunii Zaporojie, Vladimir Rogov. El este șeful mișcării „Suntem cu Rusia”.

„Tocmai am vorbit cu «muzicanți»(n.r. – porecla mercenarilor Wagner) importanți, care confirmă moartea lui Evgheni Prigojin și a lui Dmitri Utkin (n.r. – fost ofiţer al forţelor speciale ruse)”, a spus Rogov, citat de site-ul rusesc rzn.info.

‼️ State TV channel Russia 24: Yevgeny Prigozhin has died

This is the first official report at the federal level about his death.

Russian media publish photos from the crash site of an Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 business jet.

Meanwhile, Putin has urgently left Kursk.

„If… pic.twitter.com/9iCi2Z47cl

— NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023