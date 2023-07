A apărut o filmare care arată cum mercenarii Wagner și-au început activitățile militare în Belarus fără Evgheni Prigojin. De altfel, ministerul apărării de la Minsk a menționat că aceștia au început să îi instruiască pe soldații bieloruși. Totul a devenit public în clipa în care instituția a prezentat un reportaj video care prezintă acest lucru.

Mai exact, ministerul bielorus al apărării a publicat o filmare despre care susține că arată cum soldați ai țării sunt instruiți de mercenari Wagner la un poligon din apropierea orașului Osipovici. Localitate se află la 90 de kilometri sud-est de Minsk și la 230 de kilometri de graniţa cu Ucraina. În filmulețul video, apar comentarii ale unor soldaţi dn Belarus despre mercenari.

„Ei au participat la acţiuni de luptă şi aceasta, desigur, este o experienţă foarte utilă pentru armata noastră belarusă, care nu a mai participat la lupte reale de la războiul (sovietic) din Afganistan”, a declarat un soldat.

„Sunt oameni foarte pregătiţi, care ştiu ce fac, ne pot învăţa multe lucruri. Este un instrument foarte util”, a spus încă un soldat.

Un alt soldat belarus a declarat că în prezent „este necesar să se desfăşoare acest tip de pregătire”. „Suntem foarte motivaţi şi pregătiţi să apărăm patria”, a adăugat el.

„Luptătorii Wagner au acționat ca instructori într-o serie de discipline militare”, a declarat ministerul bielorus.

Trebuie amintit că zilele trecute Ministerul belarus al Apărării a declarat că intenţionează să profite de sosirea mercenarilor Wagner în ţară pentru a realiza un „schimb de experienţă” între armata regulată belarusă şi paramilitarii ruşi. Preşedintele Aleksandr Lukaşenko a declarat anterior că Grupul Wagner este unitatea „cea mai experimentată în lupte” şi „poate servi la apărarea Belarusului dacă ţara este atacată”.

De altfel, el a anunțat în seara zilei de 24 iunie că acesta a mediat un acord între Kremlin și Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner, pentru ca acesta să pună capăt rebeliunii pe care a declanșat-o în noaptea zilei anterioare.

El a mai spus că mercenarii Wagner ar putea primi o bază militară dezafectată pentru a-și stabili un centru în țara sa însă acest plan a rămas în aer după ce tot el a anunțat pe 6 iulie că Prigojin nu se mai află în Belarus, ci la Sankt Petersburg. Prigojin nu a mai fost văzut în public din seara zilei de 24 iunie, când a plecat din orașul Rostov-pe-Don unde mercenarii Wagner își stabiliseră centrul de coordonare al răsmeriței militare. Ulterios, s-a aflat că Prigojin nu s-ar afla la Sankt Petersburg, ci la Moscova, unde ar fi reținut de Kremlin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat ulterior acest lucru.

