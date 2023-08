Anunțul morții lui Evgheni Prigojin i-a enervat la culme pe mercenarii Wagner. Aceștia au trecut la amenințări și spun direct pe cine suspectează.

Aceștia au menționat că oficialii Kremlinului conduși de Putin sunt vinovați de uciderea șefului lor.

Reacția acestora vine după ce un avion care îi aparținea lui Evgheni Prigojin și care zbura pe ruta Moscova la Sankt Petersburg s-a prăbușit, miercuri, în Rusia.

Oamenii lui Prigojin au spus ce au de gând să facă dacă zvonurile despre moartea se adeveresc. Ei au transmis că îl suspectează pe Vladimir Putin că ar fi condamnat uciderea acestuia.

Mercenarii Wagner au anunțat că se vor revolta din nou la Moscova, dacă șeful Wagner a fost omorât.

În viitorul apropiat ar putea avea loc o ședință urgentă a consiliului de administrație a PMC Wagner.

Official address of the movement „Wagner, Play”:

„There are rumours about the death of the head of Wagner PMC Yevgeny Prigozhin. We directly say that we suspect the Kremlin officials led by Putin of an attempt to kill him!

If the information about Prigozhin’s death is… pic.twitter.com/SAonnRyXfb

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023