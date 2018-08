VIDEO Înaintea mitingului diasporei Tudor Chirilă a lansat o melodie dedicată românilor din afara țării

„Jean Moscopol a murit în exil. A părăsit România în 1945 fugind din calea comuniştilor. Un destin în două propoziţii. În 2018 cinci milioane de români se află în străinătate din diverse motive. Unii au plecat de bună voie, căutând un alt stil de viaţă, dezvoltare profesională sau pur şi simplu pentru că vor să cunoască lumea. Alţii, cei mai mulţi poate, n-au mai reuşit să trăiască într-o Românie care face din ce în ce mai puţine lucruri pentru cetăţenii ei, n-au mai putut să-şi întreţină familiile şi au plecat la muncă. Alţii, exasperaţi de birocraţia şi incertitudinea fiscală care sugrumă micile afaceri, au părăsit şi ei ţara. Îngrijorător de mulţi tineri pleacă să studieze în străinătate fără convingerea că merită să se întoarcă într-o ţară care le umileşte părinţii. Sunt şi români care comit infracţiuni. Nu suntem un popor de sfinţi. Niciun popor nu e. Majoritatea celor plecaţi se află afară împotriva voinţei lor. La fel ca Moscopol”, scrie Tudor Chirilă pe pagina sa de Facebook.

Artistul menţionează că melodia este „un cover. Am participat în primăvară la GuerriLive şi una din cerinţele show-ului era să reorchestrăm un cântec într-o manieră cât mai îndepărtată de original. Ne-am dus către Jean Moscopol şi am descoperit cântecul de mai jos (muzică: Gherasie Dendrino; versuri: Vasile Vasilache si Ştefan Cristodulo). Am fost izbiţi de actualitatea lui. “Acolo azi e toamnă rece şi plâng toţi fraţii în ţara mea, sunt lacrimi care n-au să sece cât timp vor fi păgâni în ea. Dar va veni o primăvară cum a venit şi în trecut, şi-am să mă-ntorc acolo iară, în ţara în care m-am născut”. Nu credem că sunt versuri care să exprime mai limpede suferinţa celor care devin imigranţi. Diaspora. Acasă românii din diaspora sunt dispreţuiţi de politicienii care nu-i pot manipula. Exact aceiaşi politicieni care ar trebui să-şi facă un ideal măreţ din încercarea de a-i aduce acasă pe români. Cu orice preţ. Diaspora încearcă să se integreze într-o lume din ce în ce mai refractară la imigranţi”.

Lansată cu doar câteva zile înainte de mitingul din Piaţa Victoriei, anunţat pentru astăzi, melodia este menită să atragă atenţia asupra faptului că „la peste şaptezeci de ani de la cântecul lui Moscopol, România îşi forţează cetăţenii în exil. Cântecul ăsta nu e un protest. E o limonadă amară cu o linguriţă de speranţă. Este umilul nostru cadou şi al unei echipe de oameni inimoşi pentru cauza exilului nedorit. Și mai e şi conştientizarea faptului că putem fi oricând în această situaţie, noi cei rămaşi într-o ţară condusă de oameni care nu ne iubesc. Deci cântecul ăsta e şi pentru noi. Muzica nu schimbă lumea, ştim asta. Muzica însă vorbeşte despre lume într-un fel unic. Ajunge la oameni. Asta este puterea ei. Și îi uneşte. Poate mai mult decât omagierile butaforice ale centenarului unei Românii dezbinate”.