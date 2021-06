VIDEO. Forțele militare israeliene doboară drone cu ajutorul unui laser

Arma laser de înaltă putere a fost echipată unui avion care are capacitatea de a ținti drone aflate în zbor, conform informațiilor transmise de businessinsider.com

Într-un videoclip postat pe Twitter de către Ministerul israelian al Apărării, poate fi observat cum laserul face găuri în dronele utilizate drept ținti, făcându-le astfel să ardă și să se prăbușească. Amintim că videoclipul respectiv poate fi vizualizat la finalul articolului.

Yaniv Rotem, șeful cercetărilor militare, a declarat pentru The Jerusalem Post că laserul ar trebuie să funcționeze în orice condiții meteo. Totuși, încă nu se știe dacă acest lucru afecta procesul de țintire al piloților.

În momentul de față, laserul poate împușca o dronă de la o distanță de un kilometru, însă Yaniv Rotem speră că poate crește această distanță de cel puțin 20 de ori în următorii ani.

Simultan, Ministerul Apărării din Israel a explicat că vede acest tip de armă precum o modalitate de a reduce costurile în cadrul efortului militar împotriva Palestinei. Potrivit sursei menționate, Israelul utilizează deja rachete pentru a intercepta proiectile.

Totuși, utilizarea unui laser, în schimbul unui rachete clasice, pare a fi o opțiune mai economică, în contextul în care dronele devin din ce în ce mai comune, scrie sursa menționată.

„Acest lucru și modalitatea în care a fost realizat este o premieră în Israel, poate chiar în toată lumea. Este o realizare tehnologică inovatoare și este un pas vital pentru dezvoltările viitoare”, a declarat Yaniv Rotem.

Amintim că anul trecut, Ministerul israelian al Apărării a lansat trei programe pentru a dezvolta sisteme laser de înaltă putere, în cooperare cu două companii. Primul dintre acestea a fost un sistem sol, pentru a complementa abilitățile Iron Dome. Al doilea a fost un sistem manevrabil, montat pe o platformă, pentru a apăra trupele din termen iar al treilea a fost un sistem demonstrativ, montat pe o platformă aeriană pentru a intercepta pericole ascunse deasupra norilor.

Interception tests successfully completed employing airborne High-Power Laser Weapon System. The system successfully intercepted UAVs mid-air, at various ranges & altitudes, making Israel among the first countries to demonstrate this capability. @IAFsite Video: @Israel_MOD (1/2) pic.twitter.com/pfYDXfuIKL

— Elbit Systems (@ElbitSystemsLtd) June 21, 2021