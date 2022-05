Marele maestru și multiplu campion mondial Garry Kasparov, prezent în aceste zile în Capitală, cu ocazia unui turneu de șah a vorbit despre Vladimir Putin. Kasparov, cunoscut opozant al președintelui Rusiei, spune că viața liderului de la Kremlin va fi în pericol odată ce Ucraina va câștiga războiul.

În momentul în care ucrainenii vor câștiga acest război, viața lui Putin va fi atunci în mare pericol

„În teorie, da. Dar dictatorul este vulnerabil doar atunci când este slab. Pentru ca dictatorul să devină slab, trebuie să piardă războiul. Tocmai de aceea nu te poți aștepta să i se întâmple ceva lui Putin câtă vreme războiul este în plină desfășurare. Dar în momentul în care ucrainenii vor câștiga acest război, în momentul în care rachetele ucrainene vor lovi Crimeea și steagul ucrainean va fi ridicat la Sevastopol, cred că viața lui Putin va fi atunci în mare pericol.

Pentru că el va deveni bun de tras la răspundere mai ales dacă sancțiunile vor continua să sufoce economia rusească, prețurile vor crește, dificultățile economice vor împinge milioane de ruși în stradă, și atunci cercul său de apropiați va căuta un țap ispășitor și de obicei, acesta este însuși dictatorul. Dar doar atunci. Repet. Nimeni să nu se aștepte să se întâmple ceva până când finalul războiului devine evident”, a declarat Garry Kasparov, potrivit stirileprotv.ro.

Garry Kasparov: Nu cred că Putin va apăsa butonul armelor nucleare

Întrebat despre posibilitatea ca Moscova să lanseze un atac nuclear, Kasparov spune că Vladimir Putin a fost întotdeauna „bun la cacealma și la a ridica mizele”.

„Ce știm despre Putin este că întotdeauna a fost bun la cacealma și la a ridica mizele. Nu știu dacă e pregătit să meargă atât de departe dacă nu are nicio siguranță că va scăpa nepedepsit cu așa ceva. Mai mult de atât, nu cred că generalii și amiralii săi au aceeași încredere precum înainte. Mai ales că ideea acestui război în Ucraina a fost mereu că, ok, îl facem în 2-3 zile, poate o săptămână, nimeni nu va spune nimic, vom distruge armata ucraineană, vom pune mâna pe Kiev, Zelenski va fugi, îl punem pe Ianukovici sau altă marionetă într-un nou guvern sub control rusesc și toată lumea va reveni la masa negocierii.

Acum e cu totul altfel de război și NATO își arată dinții trimițând toate aceste arme în Ucraina. Mai mult, Boris Johnson a vorbit deja despre un răspuns adecvat pentru orice eventual atac nuclear sau utilizare a unor arme de distrugere în masă așa că, atâta vreme cât ofițerii superiori ruși însărcinați cu armele nuclear cred că sunt șanse semnificative să fie la rândul lor distruși de reacția NATO, nu cred că vor apăsa butonul”, a mai spus Kasparov.