Victoria Cecilia Cristea a fost nominalizată la categoria „Învățământ și cercetare” din cadrul topului.

Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Victoria Cecilia Cristea: În grupul nostru s-au derulat mai multe proiecte de cercetare pe teme de actualitate. Poate cele mai spectaculoase sunt cele dedicate detecţiei rapide a bacteriilor cu senzori electrochimici sau detecţiei rapide din saliva şi transpiraţie a patru biomarkeri supra exprimați în sindromul long-COVID.

În ultimul an am finalizat studiile legate de trei dispozitive rapide şi sensibile de amprentare electrochimica a şase droguri. Tot de ultimul an se leagă şi finalizarea unui alt proiect. A dezvoltat teste rapide pentru detecţia de alergeni şi toxine din alimente.

Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Victoria Cecilia Cristea: Parcursul meu profesional a fost influenţat de dorinţa continuă de perfecţionare. Am beneficiat de numeroase burse prestigioase şi stagii de perfecţionare în afara ţării, în grupuri de cercetare foarte valoroase. Am avut şansa să învăţ de la unii dintre cei mai titraţi cercetători în domeniul în care activez. Cu mulţi dintre ei am rămas în relaţii de amiciţie continuând să colaborãm şi să formăm specialişti în bioelectrochimie, în chimie analitică, în analiza farmaceutică şi biomedicală.

La începutul carierei, schimbând laboratoarele şi ţările o mare provocare a fost să mă adaptez la cerinţele profesionale şi la stilurile de viaţă diferite. Ţin minte cum am perceput schimbarea de ţară în stagiul meu post doctoral din Quebec, Canada ce venea după o perioadă destul de lungă petrecută în Franţa unde mi-am realizat o parte din cercetările doctorale în cadrul unei teze de doctorat în cotutelă.

Canada a rămas pentru mine o ţară perfectă pentru vacanţe, dar dificilă pentru perioade lungi de timp. Nimic nu era ca în Franţa: clima, mâncarea, limba şi mai ales stilul de viaţă. Chiar şi în Quebec era un stil de munca nord-american, destul de deosebit de acel „joie de vivre” cu care eram obişnuită. Atunci am perceput schimbarea de statut de la student doctorand la cercetător independent. Atunci am realizat că, pentru a avea succes, trebuie sa ieşi din zona de confort.

Aşa încât mi-am schimbat percepţia asupra: timpului, familiei, a profesiei (necesitatea de perfecționare continuă) şi ale relaţiilor interpersonale (e foarte important sã ai aproape oameni de cuvânt, pe care sa te poţi baza). Şi tot acea perioadă petrecută în laboratorul din Canada mi-a schimbat profund părerea despre ţara mea. Avem o ţară frumoasă pe care nu o apreciem destul.

Contează grupul cu care lucrezi

Victoria Cecilia Cristea: O lecţie importantă de viaţă care m-a făcut să înţeleg cât de important e grupul în care activezi dar mai ales diferenţa dintre un şef şi un leader, am primit-o în timpului stagiului meu la Bochum, în Germania. Aici, am beneficiat de o bursă DAAD. Am fost integrată într-un grup multicultural cu peste 50 de doctoranzi şi cercetători post doctorali.

A fost un grup extrem de bine manageriat de un profesor excepţional care a ştiut cum să-și motiveze colaboratorii şi cum să alterneze preocupările ştiinţifice cu pasiunile lui. A fost perioada în care am alternat orele lungi de lucru în laborator cu meciuri de fotbal, ieşitul la picnic, mersul cu echipa la concerte etc.

O alta experienţă inedită am trăit-o la Universitatea din San Diego, California unde în timpul stagiului de perfecţionare am avut ocazia să învăţ extrem de multe despre cercetarea aplicativã şi cât de importantă e inovarea. Acel stagiul mi-a schimbat profund modul în care priveam activitatea de cercetare. Am trecut de la paradigma încetăţenită (facem cercetare pentru a publica şi a avansa în carieră) la ceea ce încerc să aplic în grup. Activitatea de cercetare poate fi răspunsul la multiplele probleme cu care se confruntă acum omenirea. Incercăm să oferim soluţii la probleme punctuale.

Care este rețeta succesului?

Victoria Cecilia Cristea: Perseverenţa şi încrederea în Dumnezeu şi în forţele proprii. Ideea că efortul susţinut aduce şi rezultate excepţionale. Seriozitatea şi respectul pentru mine, pentru cei din jur şi pentru profesia mea.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Victoria Cecilia Cristea: Ziua mea are tot 24 de ore ca a tuturor. Îmi programez de seara activităţile importante. Încerc să le finalizez pe toate pe parcursul celor 12 -14 ore de activitate. Mă împart între activitatea didactică, care îmi aduce foarte multe satisfacţii, cea de cercetare, cea administrativã (care din păcate e din ce în ce mai consistentă) şi editorialã (sunt editor asociat al unui jurnal ştiinţific).

Sunt zile când muncesc susţinut 10-12 ore și altele în care reuşesc să mă încadrez în cele 8 ore de muncă. Eu nu cred în ziua cu 8 ore de munca. Sunt zile când îmi deschid laptopul la ora 5 dimineața și altele în care îl închid la 1:30 noaptea. Activitatea de cercetare presupune multă creativitate care nu poate fi îngradită în cele 8 ore de munca standard. Sunt şi mama şi soţie. Aşa încât după ce ajung acasă am şi alte activități legate de familie.

Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Victoria Cecilia Cristea: Cea mai mare realizare profesională din ultimul timp e legată de câştigarea premiului „George Emil Palade” pentru Științele vieţii. Premiul a fost acordat în cadrul Galei Cercetării Româneşti 2024 organizate de Ministerul Cercetării, inovării şi digitalizării.

Acest premiu a venit ca o recunoaştere a valorii grupului de cercetare pe care îl coordonez şi ale rezultatelor obţinute în ultimii cinci ani. După ce în anul precedent ne-am calificat în finală (am fost printre finaliştii primei ediţii a Galei cercetătorilor), anul acesta am reuşit să convingem juriul că merităm să fim laureaţi.

Câştigarea premiului ne-a demonstrat în primul rand nouă, celor din grupul de Biosenzori şi Bioelectrochimie cã suntem pe drumul cel bun, al performanţei, aşa cum ne-a fost trasat de mentorii noştri, ca rezultatele obţinute sunt valoroase şi vizibile. Pe lângă acest premiu, alte realizari profesionale sunt legate de finalizarea cu succes a douã proiecte europene, de depunerea a douã brevete de invenţie, de publicarea rezultatelor cercetãrilor în jurnale ştiinţifice foarte bine cotate.

Cea mai mare realizare în plan personal o reprezintã fiica mea şi performanţele ei. Sunt mândră de adultul care este pe cale să devină, de cât este de ambiţioasă şi de creativă şi de tot progresul ei din ultimii ani.

Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Victoria Cecilia Cristea: Încerc să mă ţin de regula „nicio zi fãră o carte”. Am teancul de cărţi pe noptiera din dormitor şi în maşină, citesc mai multe cărţi în paralel. Ador să ies în naturã. Ascult multă muzica (în maşină şi acasă) şi particip frecvent la concerte şi festivaluri. Am norocul să am acasă o colecţie impresionantă de CD-uri si viniluri (ale soţului) de care profit cât pot de des.

Îmi place mult să călătoresc, să descopăr ţări şi culturi noi. Mă bucur ca am transmis mai departe acest hobby şi fiicei mele cu care călătoresc cat pot de des.

Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Victoria Cecilia Cristea: Cred ca depinde de viziunea fiecăruia şi mai ales de modul propriu de a defini succesul. Dacă ne gândim doar la o serie de realizări fără să vedem efortul din spate, aş spune ca e suficient să fii perseverent şi vei avea succes. Prin prisma propriei experienţe de viaţă cred că femeile de succes sunt prea ocupate să caute succesul.

Dacă în tot ceea ce faci pui pasiune, dacă nu te laşi doborâtă de părerile celor din jur ci ai încredere în tine şi ştii că poţi să faci tot ce ti-ai propus deja ești orientat cãtre succes. Nu m-am considerat niciodată „o femeie de succes” ci mai degrabã un leader. O persoană care poate să îi inspire pe alţii să învețe, să se perfecţioneze, sã îşi urmeze visurile. Sunt mai degrabă o femeie implinită decât una de succes.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Victoria Cecilia Cristea: Începe de acolo unde eşti cu acea schimbare pe care îți doreşti să o vezi în jurul tău. Emană iubire şi empatie, perseverează şi nu îți pierde avântul, vei ajunge exact acolo unde trebuie să fii.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Victoria Cecilia Cristea: „Fii realist, dorește-ți mereu imposibilul.” – Paulo Coelho