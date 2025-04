Fostul premier Victor Ponta a declarat public că, în timpul inundațiilor istorice din mai 2014, a decis – împreună cu specialiști – să deschidă barajul Porțile de Fier. Scopul: prevenirea unor pierderi de vieți omenești în Serbia, aflată la acel moment sub amenințarea unei viituri de proporții.

Potrivit lui Ponta, decizia a fost una controlată și susținută de un acord româno-sârb aflat în vigoare încă din 1987. El a precizat că toate instituțiile abilitate au fost consultate și că măsura nu ar fi trebuit să afecteze teritoriul românesc. Totuși, în România au fost afectate peste 1.500 de hectare de teren și localitățile Bechet, Piscu Vechi, Desa și Cetate.

„Românii trebuie să știe că, în 2014, au avut loc cele mai mari inundații din ultimii 120 de ani din Europa, care au produs victime și distrugeri uriașe! În România, din fericire, am luat — alături de specialiști — măsurile necesare, iar viața niciunui român nu a fost în pericol. Pagubele materiale minime au fost imediat reparate, iar despăgubirile au fost acordate.

În același timp, România, ca un bun vecin, a ajutat țările aflate în pericol. Un lider ia decizii rapide și corecte — și asta am făcut! Cei care acum mă acuză cu ură oarbă lucrau, în 2014, alături de mine în Guvern! Împreună am protejat românii și am ajutat vecinii! Și așa trebuie să facem și în continuare!”, a scris Ponta în pagina sa de Facebook.