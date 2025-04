Această măsură a dus la inundarea unor terenuri din România, însă Victor Ponta susține că alegerea ar fi fost una morală și justificată de contextul critic în care s-a luat. El consideră că salvarea vieților umane, indiferent de naționalitate, a primat în fața altor considerente.

Fostul șef al Guvernului a explicat că, în momentul respectiv, a convocat experți la sediul Guvernului, într-o noapte de vineri, pentru a evalua riscurile. Specialiștii au asigurat autoritățile că nu existau pericole pentru viețile cetățenilor români în urma deversării apelor pe teritoriul național. Pe baza acestor evaluări, s-a decis deschiderea ecluzelor pentru a proteja Belgradul de posibile distrugeri provocate de viituri.

„E un lucru cu care sunt foarte împăcat sufleteşte şi mă mândresc, ca român, că i-am ajutat pe vecinii noştri la necaz. Vreau să răspund cu mâna pe inimă şi în faţa lui Dumnezeu de ce cred că am făcut un lucru bun pentru orice om, pentru orice român şi pentru orice creştin. (…) Am pus oamenii şi viaţa oamenilor, aşa am fost crescut de acasă, aşa am citit în Biblie, aşa mi-a zis mama, aşa cred că toţi suntem învăţaţi, primul lucru salvezi oamenii.

Atunci când am avut de ales între vieţi omeneşti şi nişte terenuri de inundat, şi azi cred că decizia corectă este să salvez vieţi omeneşti, asta face un lider în criză, ia decizii şi asta voi face şi ca preşedinte fiindcă vor mai fi crize şi cred că asta aşteaptă românii de la mine”, a spus Victor Ponta la România TV.