„Sunt destul de dezamăgit de cum a început noul guvern. Eu cred că am făcut bine că am dat jos Guvernul Dăncilă, pentru că era un guvern lipsit de competenţă şi de viziune. N-am votat Guvernul Orban pentru că am văzut aceeaşi lipsă de competenţă şi de viziune. Deocamdată văd că se schimbă pesediştii cu peneliştii. Dar altceva nu. (…) Am constatat gaură făcută de Teodorovici, aşa este. Dar se măreşte deficitul şi se iau împrumuturi. Asta ştia să facă şi Teodorovici, nu trebuia să-l schimbăm. Era vorba că schimbăm sistemul fiscal, că reduci cheltuielile inutile, că realoci banii spre educaţie şi sănătate. (…) Am văzut că primul lucru s-a început cu ce mai cumpărăm avioane. E bine să avem avioane, dar primul lucru e să avem şi şcoli şi din punctul ăsta de vedere sunt dezamăgit de cum a început guvernul PNL şi decizia de a nu-l vota îmi apare în fiecare zi că o decizie corectă”, a spus Ponta, potrivit AGERPRES , la o conferinţă de presă pe care a ținut-o în judeţul Dâmboviţa.