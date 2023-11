Acțiunile recente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) de a institui popriri pe conturile unor cetățeni fără înștiințări prealabile au stârnit reacții vehemente. În această situație se află multe persoane, inclusiv Ecaterina Andronescu și Ariadna Ailincei, colega lui Victor Ciutacu.

În plus, au descoperit că fondurile au fost confiscate fără avertisment sau explicație clară din partea ANAF.

Nu am primit absolut nimic, eu nici nu știam că am datorii la stat, nu știu nici acum despre ce este vorba, nu m-a anunțat nimeni. Nu m-au anunțat că am vreo datorie sau să-mi dea un termen să rezolv problema”, a spus Ariadna Ailincei, colega lui Victor Ciutacu.

Victor Ciutacu, într-o ieșire nervoasă la adresa ANAF, a cerut explicații pentru acțiunile prin care „i-ați jepcărit” pe oameni ca „bandiții”. Jurnalistul lansează un apel la adresa premierului Marcel Ciolacu să îi ceară explicații ministrului Finanțelor, Marcel Boloș.

La rândul ei, Ecaterina Andronescu a vorbit și ea despre situația jenantă în care a fost pusă, din cauza acestor popriri pe conturi, atunci când a trebuit să-și plătească cumpărăturile.

„Eu am plecat într-o seară de la școală spre un supermarket să-mi fac cumpărăturile, am pus în coș ce aveam nevoie și când m-am dus să plătesc am constatat că am cardul blocat. E cardul meu de salariu! N-am înțeles de ce, făcusem cu o săptămână înainte actualizarea datelor, că așa se cere.

Eram supărată că situația a fost mai mult decât jenantă. M-am dus acasă, am sunat timp de 40 de minute, nu mi-a răspuns nimeni, după alte 30 de minute mi-a răspuns cineva și mi-a spus cu seninătate că da, e contul blocat că n-am actualizat datele”, a declarat Ecaterina Andronescu, la RTV.