Recent, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a fost acuzată de aplicarea popririlor pe conturile cetățenilor fără notificare prealabilă.

În urma plângerilor, inclusiv de la o jurnalistă România TV, a fost solicitată intervenția premierului pentru a adresa aceste probleme. ANAF a răspuns afirmând că toate acțiunile de executare silită se desfășoară conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Una dintre principalele probleme semnalate este întârzierea comunicării somațiilor prin poștă.

ANAF precizează că, în conformitate cu art. 230 din Codul de procedură fiscală, executarea silită începe prin comunicarea somației. Pentru a evita întârzierile, ANAF recomandă înscrierea contribuabililor în Spațiul Privat Virtual pentru o comunicare mai operativă.

Conform art. 236 din Codul de procedură fiscală, sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile. Pentru eficientizarea procesului, ANAF a implementat aplicația informatică e-Popriri din 2021, care optimizează instituirea și ridicarea popririlor, reducând astfel impactul asupra disponibilităților bănești ale debitorilor.

ANAF îndeamnă contribuabilii să se înroleze în Spațiul Privat Virtual pentru a primi notificări rapide și pentru a accesa oricând situația fiscală proprie. Această abordare permite contribuabililor să fie conștienți de orice măsură întreprinsă de administrația fiscală.

ANAF își îmbunătățește metodele de comunicare și procedurile de executare silită pentru a asigura transparența și eficiența. Prin modernizarea proceselor și promovarea utilizării Spațiului Privat Virtual, se urmărește o mai bună informare și protejare a drepturilor contribuabililor.

Acțiunile recente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) de a institui popriri pe conturile unor cetățeni fără înștiințări prealabile au stârnit reacții vehemente. În această situație se află multe persoane, inclusiv Ecaterina Andronescu și Ariadna Ailincei, colega lui Victor Ciutacu.

În plus, au descoperit că fondurile au fost confiscate fără avertisment sau explicație clară din partea ANAF.

„În câteva ore mi-au fost luați banii de pe 2 conturi, mii de lei dintr-un cont și jumătate din suma pe care ei ziceau că eu o datorez din celălalt cont.

Nu am primit absolut nimic, eu nici nu știam că am datorii la stat, nu știu nici acum despre ce este vorba, nu m-a anunțat nimeni. Nu m-au anunțat că am vreo datorie sau să-mi dea un termen să rezolv problema”, a spus Ariadna Ailincei, colega lui Victor Ciutacu.