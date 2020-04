Pentru a doua noapte, Ciutacu a fost oprit de poliție în drum spre casă, iar oamenii legii nu au fost prea convinși de actele ziaristului. Dar totul s-a terminat cu bine.

Exces de zel

”Nopțile mele-s din ce în ce mai savuroase. A doua oară consecutiv, dau de un agent zelos. Pe care-l încurcă legea în vigoare. Pare prea simplă. Și atunci adaugă la ea pe loc. Fix când trebuie să intru în live ca să comentez ce recită Vela din Ordonanța Militară 8. Îi arăt legitimația. Nu pare convins. Mă pune să mă caut de adeverință de serviciu. Nu e obligație legală să le cumulezi”, scrie Victor Ciutacu pe Facebook.

”Dar sunt plictisit-concesiv. N-am chef de scandal. Am mai avut unul azi, ajunge. Plus că așteaptă regia de emisie și publicul spectator să comentez zicerile docte ale lu’ Marcel (Vela – n.r.). Chiar, ce geacă oi avea azi? Am plecat ca bou’ fără să mă uit. În fine, mă caut la portofel. Evident că dau întâi de adeverința de ieșit casă pe propria răspundere după piramidoane și țigări. Mai sap. Găsesc și adeverința salvatoare. I-o lipesc de geam. Nu-l convinge nici hârtia asta”.

Printre contacți, Victor Ciutacu

Jurnalistul e chiar uimit de nelămuririle agenților: ”Dau geamul jos, că-l văd miop. Mă refuză speriat. Se retrage N-are voie. Cheamă un coleg. Nici ăla nu-i impresionat. Revine campionul. Cică nu-i valabil actul. M-or fi dat afară. Dar acum un ceas eram live, iar acum stau pe telefon, în linie, să ascult zicerile Marcelului. În fine, mă încumet și-l întreb ce-l încurcă”.

”Mă aștept să iasă la interval cu lipsa ștampilei. Mă uimește iar. Cică e de pe 23 martie. Așa, și? Păi nu e de azi. Bre, matale vrei să-mi scot în fiecare zi act de mână că nu m-au dat afară? E de luna trecută. Lucrez de șapte ani la ei. Dar acum e stare de urgență. Și scrie la lege că trebuie să scot de la personal una pe zi? Nu, dar nu e nici o garanție că mai e valabilă”, a dăugat jurnalistul.

Vela o ști?

”Sunt gata să-l bag în direct. Gogo al meu oscilează, din regie, între nerăbdarea de a mă băga odată-n live (să scape de stresul că n-are părerolog) și ideea ghidușă de a mă transforma în reporter la fața locului controlului de rutină, cu agentu’ subiect. Vine iar al doilea. Iese solemn la interval. Hai, de data asta, duceți-vă”, s-a arătat polițistul concesiv, într-un târziu.

”Bine, plec, dar unde scrie în lege că am nevoie de adeverință zilnică de salariat? Că am carte de muncă înscrisă la Revisal. Scap iar de furia legii. Noapte bună, servici(u) ușor. Dar unde mergeți? Acasă, la naiba să mă ia, să-i scriu lu’ Vela ce nătărăi plini de zel și de frustrări a scos în stradă. Bine că virusul ucigaș n-are trup și identitate înregistrată. Până-i verificau toate actele, se lăsa de răutăți…”, încheie descrierea aventurii Victor Ciutacu.