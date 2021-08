În cadrul unei emisiuni a jurnalistului Victor Ciutacu de la România Tv, acesta vorbea despre doi presupuși interlopi care își arătau susținerea pentru candidatul PNL, scrie luju.ro.

În acest context, edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu l-a catalogat pe jurnalist ca fiind ”un mare jeg”, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Dacă Victor Ciutacu a cerut daune morale de 100.000 de euro, același lucru l-a făcut și edilul Capitalei.

Totul a început pe 6 octombrie 2020, atunci când realizatorul TV l-a dat in judecata pe politician, cerandu-i daune morale de 100.000 de euro pentru o postare in care pur si simplu l-a catalogat drept „un mare jeg” din cauza editiei din 22 septembrie 2020 a emisiunii „Punctul culminant” pe care Ciutacu o realizeaza la RTV.

Ediția a avut loc în ultimele zile ale campaniei electorale pentru alegerile locale, alegeri programate pentru ziua de 27 septembrie 2020 si in urma carora candidatul PNL Ciprian Ciucu a fost votat primar al Sectorului 6.

Victor Ciutacu, umilit de primarul Sectorului 6

În acest context, edilul a avut o reacție fără precedent după ce numele i-a fost alăturat de doi presupuși interlopi. Ciprian Ciucu a scris in aceeasi seara o postare pe Facebook, in care s-a referit la ziaristul Victor Ciutacu folosind cuvantul „jeg”.

Totusi, a doua zi dimineata, Ciucu a eliminat epitetul, dar versiunea initiala inca este vizibila facand click aici, apoi cautand in istoria editarilor. Totodată, pe lângă cuvântul ”jeg”, edilul a mai folosit și cuvântul ”mizerie”, lansând și o altă serie de acuzații extrem de dure la adresa jurnalistului, dar și la adresa postului de televiziune.

„UPDATE

MocirlA3 preia aceeasi manipulare inventata. Este clar ca este o facatura! Vorba aia, pana nu te porcarie si A3 parca nu esti suficient de credibil. Ma confirma. Micii varani isi fac treaba, isi justifica existenta. Minciuni de la un cap la altul.

—

Asa arata jegul! Un interlop (?) de care nu am auzit in viata mea ma ‘sustine’ pe mine. L-au inventat, l-au scos de undeva, nu stiu, si l-au invatat sa spuna o poezie.

Un mare jeg aces ‘ziarist’!!! Ciutacu reprezinta ce este mai oribil in ‘presa’ romaneasca. Butaforie de la un cap la altul. Invitat de Ciutacu la ‘breakingnews’.

Eu nu imi imaginam ca exista o asemenea mizerie in acea televiziune si in politica. Pus in scena de Mutu, pe bani, e disperat! Cusute cu ata alba, sunt si prosti. Inteleg ca urmeaza pe Antena3. #pixelul_albastru. Veniti la vot!!! P.S. CNA este degeaba”, scria edilul.

Documente din instanță și principalele pasaje din actiunea lui Victor Ciutacu pot fi citite în totalitate AICI.