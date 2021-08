La începutul lunii mai a acestui an, jurnaliştii Victor Ciutacu şi Andreea Creţulescu, precum şi societatea care administrează postul de televiziune România TV au fost obligaţi la plata unor daune morale în valoare de 10.000 de euro.

Reclamantul ceruse daune de 150.000 de euro!

Daunele trebuie plătite poliţistului pensionar Adrian Zaharia, fost agent în Penitenciarul Rahova şi fost director al Cancelariei Prefecturii Olt.

Decizia privind acordarea de daune morale acestui reclamant, care s-a simţit lezat de materialele apărute în presă, îi aparţine judecătoarei Denisa-Florina Lazăr-Bernea, scrie luju.ro.

Adrian Zaharia ceruse despăgubiri morale de 150.000 de euro, pe motiv că Ciutacu şi Creţulescu îi afectaseră reputaţia, prezentându-l în trei emisiuni tv din perioada septembrie-octombrie 2019 drept parte a unei reţele de proxeneţi din municipiul Caracal, reţea care ar fi avut legătură cu infamul Gheorghe Dincă.

Daunele morale trebuie plătite în solidar de Victor Ciutacu, Andreea Creţulescu, SC Ridzone Computers SRL (societatea care administrează România TV), dar şi de către afaceristul Remus Rădoi, zis “Codiţă”, din Caracal. Acesta din urmă a fost şi el vizat de acţiunea civilă a lui Adrian Zaharia pentru simplul motiv că, afirmă poliţistul pensionar, susţinuse punctele de vedere ale jurnaliştilor.

Minuta hotărârii nr. 722/2021 din dosarul nr. 9800/3/2020

Admite in parte cererea. Obliga pe paratii POPESCU CRETULESCU ANDREEA-ILEANA, CIUTACU VICTOR si S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. – postul ROMANIA TV – la publicarea dispozitivului prezentei hotarari, timp de trei zile consecutive, pe postul ROMANIA TV in cadrul celor doua emisiuni, ‘RO la raport’ si ‘Punctul Culminant’, ca forma de reparare a prejudiciului moral adus onoarei, deminitatii, reputatiei si imaginii reclamantului, in raport de difuzarea in cadrul acestor emisiuni din datele de 25.09.2019, 01.10.2019 si 03.10.2019 a imaginii reclamantului, a afirmatiilor tendentioase facute la adresa acestuia in cadrul acestor emisiuni si asocierii persoanei reclamantului cu cazul Caracal cu privire la faptele penale ale numitului Dinca Gheorghe.

Obliga pe paratii REMUS RADOI, POPESCU CRETULESCU ANDREEA-ILEANA, CIUTACU VICTOR si S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. – postul ROMANIA TV –, in solidar, la plata catre reclamant a sumei de 10.000 euro cu titlu de daune morale.

Respinge cererea pentru rest, ca neintemeiata. Obliga paratii la plata catre reclamant a sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constand in taxa judiciara de timbru. Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucuresti. Pronuntata in sedinta publica azi, 06.05.2021.

De la ce a plecat plângerea fostului poliţist împotriva celor doi jurnalişti?

Fostul poliţist Adrian Zaharia s-a adresat instanţei pentru că, în toamna anului 2019, cei doi realizatori de la România TV au afişat imagini cu el din 2014, când a fost dus la audieri de către DIICOT într-un dosar privind fapte de trafic de minore, sugerând că fostul poliţist ar fi făcut parte din reţeaua lui Dincă.

Reclamantul a explicat că cercetarea care îl viza iniţial pe el a fost inchisă definitiv, prin clasare în baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală: „Fapta nu există”. În plus, Zaharia s-a arătat nemulţumit de faptul că filmarea cu el încadrat de mascaţi şi dus la percheziţie data din 2014, iar nu din 2019, asa cum au spus jurnaliştii de la România TV. Totodată, Adrian Zaharia a reclamat că i-a solicitat, fără succes, un drept la replică jurnalistei Andreea Creţulescu.

Victor Ciutacu şi-a asumat eroarea legată de an (2014 în loc de 2019), subliniind că răpirea fetelor din Caracal reprezenta un subiect de interes general, pe care atât el, cât şi Andreea Creţulescu l-au tratat în limitele deontologiei jurnalistice şi ale libertăţii de exprimare.

Judecătoarea Denisa Lazăr-Bernea, invocând o bogată jurisprudenţă a CEDO în materie de libertate a presei, a concluzionat că Victor Ciutacu şi Andreea Creţulescu au depăşit limitele acestei libertăţi, motiv pentru care i-a obligat la plata celor 10.000 de euro către poliţistul pensionar.