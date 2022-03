UPDATE 9.50: Rușii sunt pregătiți să atace Odesa

Trupele ruse sunt așteptate să ajungă în regiunea Odesa și pregătesc bombardierele Suhoi pentru a facilita desantul, a anunțat vineri dimineață Statul Major al Armatei Ucrainene, citat de publicația locală Unian.

Armata ucraineană anunță că armata rusă a accelerat pregătirile pentru debarcarea de vehicule amfibii în zonele Zatoka și Cernomorsk din regiunea Odesa.

„În Marea Neagră, nave rusești au ieșit din bazele navale cu sarcina de a lovi forțele Marinei Ucrainene. În același timp, inamicul continuă să se pregătească pentru aterizarea unui asalt amfibiu în zonele Zatoka și Chornomorsk”, se arată în raportul citat de Unian.

UPDATE: Forțele militare ruse au capturat Centrala Nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, a anunțat vineri administrația regională de stat din Ucraina, transmite agenţia Reuters.

„Personalul operațional monitorizează starea unităților energetice”, a anunțat administrația regională de stat, citând inspectoratul nuclear ucrainean.

Ucraina a anunțat în cursul nopții de joi spre vineri că un atac rusesc asupra centralei nucleare a provocat un incendiu la una dintre clădirile centralei.

Incendiul a fost stins vineri dimineața, după ce serviciile de urgență ucrainene au anunțat că inițial au fost blocate să ajungă la fața locului. Centrala în sine nu a fost afectată, dar autoritățile se temeau că focul s-ar putea extinde.

Ştirea iniţială

Informații de ultimă oră despre războiul care a cutremurat întreg globul. În mai multe postări de pe Twitter și Tele gram, rușii anunță că au reușit deja să cucerească orașul Energodar. Sursele citate mai spun că acum trupele se îndreaptă spre Voznesensk.

În ceea ce privește planul final, conform rușilor, trupele lor din nord și din sud se vor reuni, astfel încât capitala Ucrainei, Kievul să poată fi blocat. Totodată, se mai dorește și izolarea Kievului de restul regiunilor din Europa.

Astfel, conform tuturor informațiilor obținute, până acum, situația din Ucraina pare că se degradează dintr-un moment în altul. Trupele înaintează în direcția sud-vest în zona Voznesensk, iar mai multe atacuri aeriene au lovit unități militare din regiunea Odessa de pe coasta Mării Negre.

În timp ce orașul Enorgodar a reușit să fie cucerit, se dau în continuare lupte grele pentru Mariupol și Harkov. Trupele ruse spun că la Novoaidar situația este și mai dificilă. În același timp, pe frontul de nord din regiunea Kiev au fost observate și bătălii locale și un avans către direcția sud-vest, al cărui scop final este blocarea capitalei Ucrainei.

03.03.22 — everything is going according to plan.

The advance of our troops in the southwestern direction in the region of Voznesensk.

Airstrikes hit military units in the Odessa region on the Black Sea coast.

Enorgodar was taken pic.twitter.com/YrMfFvDIJE

— 🇷🇺 Russian Perspective (@ru_perspective) March 3, 2022