OTP Bank România continuă strategia de dezvoltare digitală a portofoliului, prin lansarea unui canal 100% digital pentru contractarea produselor OTP Bank. Primul produs disponibil prin acest canal este Pachetul LeZero, care conține cont curent în lei, card de debit Mastercard, Internet și Mobile Banking cu costuri zero pentru utilizator, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare contractării acestui pachet.

Lansarea canalului digital pentru achiziția de produse OTP Bank reprezintă o etapă importantă a strategiei Apollo, prin care banca urmărește dezvoltarea prezenței pe piața locală. Pachetul LeZero poate fi solicitat și obținut acum și 100% online, din confortul propriului birou sau de acasă, fiind o soluție modernă, adaptată la contextul actual în care distanțarea fizică este esențială.

„Strategia de dezvoltare a OTP Bank include în aceeași măsură extinderea prezenței fizice în teritoriu, cât și creșterea continuă în mediul digital. Recent am inaugurat un nou concept de agenție, de tip cashless, iar acum venim în întâmpinarea clienților cu o soluție modernă și actuală, care include principalele instrumente de digital banking utilizate zi de zi. LeZero este astfel primul produs care poate fi contractat integral digital și deschide calea pentru noi instrumente pe care le pregătim pentru clienții noștri”, a declarat Roxana Hidan, Director General Adjunct, Coordonator al Diviziei Retail în cadrul OTP Bank România.

Cum se poate accesa pachetul

Pachetul LeZero, cu cont curent în lei, card debit Mastercard, Internet și Mobile Banking poate fi deschis în cinci pași simpli:

Identificarea online, pentru care sunt necesare o fotografie a cărții de identitate și un selfie;

Completarea informațiilor de ordin financiar;

Confirmarea pachetului ales și furnizarea adresei de livrare a cardului;

Apel video pentru confirmarea identității și obținerea certificatului digital calificat Certsign;

Semnarea contractului, electronic.

Costul pachetului este zero pentru utilizator dacă acesta încasează cel puțin 1.200 lei lunar în orice cont curent deschis la OTP Bank și efectueză cel puțin o plată pe lună cu cardul de debit deținut în cadrul pachetului sau prin serviciul OTPdirekt. De asemenea, clienții noi ai băncii, care nu au avut anterior un cont curent deschis la OTP Bank și care achiziționează Pachetul LeZero până la finalul acestui an, pot primi un bonus de până la 10% cashback din suma tranzacțiilor realizate cu cardul de debit Mastercard, în limita a 50 de lei lunar, respectiv 600 lei în primul an, conform Regulamentului campaniei.

Beneficiile oferite de pachetul LeZero:

ZERO comision la conturile curente;

ZERO costuri la cardul de debit, adică fară comisionul de emitere card și nici comisioanele de administrare;

ZERO costuri la retrageri numerar de la orice ATM din România, nelimitat;

ZERO costuri pentru 2 (două) retrageri numerar, pe lună, de la orice ATM din străinătate;

ZERO costuri de administrare cu aplicațiile incluse în OTPdirekt;

ZERO comision de procesare plăți în lei prin OTPdirekt, intra și interbancare către orice bancă din România, nelimitat;

ZERO costuri cu alertele SMS Control Cont si Control Card.

Creșterea utilizării acestor servicii este evidentă, având în vedere că la finalul lunii august volumul tranzacțiilor digitale realizate de clienții persoane fizice ai băncii a ajuns la 92% din total.

OTP Bank România, subsidiară a OTP Group, este un furnizor integrat şi auto-finanţat de servicii financiare. Cu o abordare definită prin responsabilitate, angajament şi profesionalism, OTP Bank România înțelege nevoile clienților şi contextul actual al pieţei şi este un partener de încredere în furnizarea de servicii financiare. Banca ocupă locul 9, în funcție de active, în clasamentul jucătorilor bancari din România, din decembrie 2018.