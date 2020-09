„Cu siguranţă în primele două trimestre ale anului viitor, după ce moratoriul va expira, va exista o creştere totală a creditelor neperformante. De fapt noi credem că va exista, mai devreme sau mai târziu, o dezbatere despre oportunitatea sau neoportunitatea extinderii acestui moratoriu, dar acest lucru va depinde foarte mult de situaţia pandemiei.

Astfel că, dacă va apărea un final pozitiv la criza covid, dacă va exista un tratament sau un vaccin, sunt destul de sigur că va exista o creştere relativ redusă a creditelor neperformante”, a afirmat Gyula Fater.

Provizoane financiare pentru a echilibra o posibilă creștere

Directorul general al OTP Bank România a precizat că banca a înfiinţat deja în acest an provizioane financiare pentru a echilibra o posibilă creştere serioasă a creditelor neperformante în anul viitor.

„Totuşi, noi deja am stabilit nişte provizioane în acest an pentru a fi pregătiţi în cazul în care creşterea aşteptată va avea loc. Dar chiar dacă vom fi pregătiţi pentru asta, cel mai important lucru este ca pandemia să fie adusă sub control. Credem că dacă situaţia pandemiei nu se va înrăutăţi, atunci recuperarea economică poate fi mai degrabă în V decât în L, ceea ce permite tuturor băncilor, deci şi nouă, să aibă pierderi limitate după expirarea moratoriului”, a menţionat Gyula Fater.

Peste 27 de mii de cereri de amânare a plății

Directorul general al OTP Bank România a explicat că aproximativ 27.500 de cereri de amânare a plăţii ratelor bazate pe moratoriul impus de Guvern au fost aprobate până în prezent de bancă.

„Numărul cererilor de amânare a ratelor bazate pe moratoriul emis de Guvern a fost de 30.000, iar dintre aceste aproximativ 27.500 au fost aprobate.

În ceea ce priveşte oferta internă a băncii privind amânarea ratelor clienţilor, oricui a solicitat să nu plătească ratele pentru două luni şi jumătate noi i-am permis să o facă, am ales să nu impunem măsuri în cazul plăţilor întârziate în timpul acestei perioade, astfel că nu am numărat câţi clienţi au ales această opţiune, deci nu am cifre exacte privind numărul de clienţi care au făcut-o.

Noi i-am sunat pe toţi clienţii care se presupune că doreau să aleagă soluţia internă a băncii privind amânarea plăţii ratelor şi le-am zis că dacă vor pot alege varianta moratoriului impus de Guvern. De aceea cred că cifra de 30.000 de cereri de amânare include atât clienţii care au ales opţiunea băncii cât şi pe cei care au ales varianta moratoriului adoptat de Guvern”, a adăugat Gyula Fater.

Profit minim pentru anul 2020

Directorul general al OTP Bank România a susţinut că banca se aşteaptă în prezent să aibă un profit minim în acest an, sau profit zero, deşi înainte de pandemie prognoza un profit solid pentru acest an.

„Ţinta noastră pentru acest an este să avem măcar profit zero. Noi avem o strategie pe termen lung şi programul nostru ţinteşte profitabilitatea peste 2-3 ani. Deci nu ne concentrăm în prezent pe profit ci ne concentrăm pe investiţii şi pe randamentul pe termen lung al investiţiilor. Totuşi, iniţial aveam aşteptări să avem un profit solid în acest an, însă, ţinând cont de situaţia cu Covid, am făcut nişte provizioane serioase încă înainte să avem orice pierderi în portofoliu, deci e realist să avem în acest an fie un profit foarte mic, fie să avem profit zero”, a declarat Gyula Fater.