În cursul zilei de vineri, 26 aprilie, prim-ministrul Marcel Ciolacu a participat la cea de-a treia sesiune a Comitetului mixt de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite.

În cadrul sesiunii, care a avut loc la Palatul Parlamentului, Ciolacu a precizat că săptămâna trecută a realizat o vizită de lucru în Emiratele Arabe Unite. În cadrul vizitei, au avut loc discuţii constructive și o serie de contacte cu reprezentanţii unor companii interesate să-şi extindă la nivel strategic activităţile în România.

„Ţinând cont că am avut şi o vizită de puţin timp în Emiratele Arabe Unite, cred că era necesară prezenţa mea pentru a impulsiona lucrurile împreună în direcţia pe care ne-o dorim cu toţii.

Stimată doamnă ministru, Excelenţele Voastre, stimaţi membri ai Comitetului de Cooperare România-Emiratele Arabe Unite, mă bucur să particip astăzi, alături de dumneavoastră, la lucrările celei de-a 3-a Reuniuni a Comitetului Interguvernamental Comun România-Emiratele Arabe Unite.

Aşa cum am spus şi aşa cum ştiţi, săptămâna trecută am realizat o vizită de lucru în Emiratele Arabe Unite, vizită în cadrul căreia am avut discuţii constructive cu Alteţa Sa, Şeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dar şi o serie de contacte cu reprezentanţii unor companii interesate să-şi extindă la nivel strategic activităţile în România sau să investească în ţara noastră”, a afirmat Marcel Ciolacu.