Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, dă asigurări că există potenţial şi oportunităţi pentru dezvoltarea economică. Potrivit lui, ne aflăm într-un moment în care ne-am angajat cu toţii că trebuie să avem un proiect pe termen mediu şi lung.

El a avut întâlniri la nivel politic cu premierul României de mai multe ori pe săptămână, chiar şi pe zi, cu mediul de afaceri, cu grupurile de lucru de la nivelul partidelor, cu specialiştii, astfel încât să identificăm cea mai bună soluţie pentru creşterea apetitului pentru investiţii în România. El nu a neglijat nici capitalul românesc și nici mediul de afaceri din România, pe care, spune el, „trebuie să-l sprijinim cu toată forţa noastră pentru a se consolida, pentru a dobândi cât mai mult capital astfel încât să poată să devină competitiv nu doar pe plan naţional, ci şi pe plan internaţional.”

Şi odată cu această decizie să putem să continuăm angajamentele pe care noi le avem într-un context foarte biune subliniat şi cunoscut de noi toţi, care nu are cum să ţină cont doar de ceea ce se întâmplă doar în ţara noastră, ci trebuie să vadă contextul regional, contextul global, toate aceste probleme care ne afectează vrând nevrând pe toţi, ca să nu mai menţionăm războiul din Ucraina, războiul de la graniţa noastră şi consecinţele acestuia asupra întregii noastre activităţi de zi cu zi şi în mod special asupra mediului economic”, a spus președintele Senatului la evenimentul de lansare The Tax Institute şi la prezentarea studiului „Modificările Noului Cod Fiscal: Inventar şi impact (2015-2023)”.

Nicolae Ciucă şi-a exprimat convingerea că vor găsi acele soluţii prin care să putem să încurajăm investiţiile, să sprijinim mediul de afaceri, să găsim acea soluţie prin care să nu împovărăm mediul de afaceri, să nu blocăm investiţiile. Preşedintele Senatului a menţionat că sunt o serie întreagă de disparităţi pe care trebuie să le eliminăm şi să le depăşim. Există o serie întreagă de domenii unde am făcut performanţă şi putem să facem performanţă. Sunt unele unde am rămas cu mult în urma mediei europene şi trebuie să recuperăm.

„Discutam un specialist în domeniu şi spunea, domnule, luaţi ce măsuri credeţi că se cuvin dar gândiţi-vă că totuşi, aşa cum arată lucrurile în momentul de faţă, este totuşi o maşinărie care funcţionează, economia nu s-a gripat, dacă totuşi am folosit termenul de maşină, motorul nu s-a gripat. În continuare există potenţial şi oportunităţi pentru dezvoltarea economică.

Ne aflăm într-un moment în care ne-am angajat cu toţii că trebuie să avem un proiect pe termen mediu şi lung. Este o decizie la nivel politic pentru o astfel de abordare, rămâne ca dialogul, comunicarea cu mediul de afaceri, atât cel naţional cât şi cel internaţional, pentru că trebuie să vorbim şi de companiile străine şi rolurile pe acre aceste le joacă în economia românească şi nevoia de transfer de tehnologie şi de know how in economia noastră, cred că trebuie să fie pe agenda de priorităţi a Executivului şi a liderilor politici.

Eu îmi exprim speranţa că tot ceea ce veţi dezbate şi veţi concluziona să se constituie în elemente de dialog cât se poate de onest pentru soluţii, soluţii care să fie îndreptate şi să poată fi aplicate în beneficiul tuturor, nu numai într-un domeniu anume, nu numai pentru un sector anume”, a adăugat Nicolae Ciucă.