Vestea zilei despre Mircea Badea! Anunțul făcut în direct: Deci sânge pe masă, șuvoaie pe mine

Mircea Badea a povestit în direct despre metoda pe care a folosit-o pentru a scăpa de un examen la care nu știa nimic. Realizatorul emisiunii ”În gura presei” a precizat la emisiunea ”Sinteza zilei” că a dat la Facultatea de Matematică din lene, deoarece nu a vrut să învețe mai nimic.

”Eu am dat la Facultatea de Matematică de la Universitatea București… din lene. Nu am vrut să mai învăț deloc și am zis unde intru sigur, fără să mai învăț deloc, după ce am terminat liceul, la care oricum în ultimii 2 ani fusesem la fără frecvență, că nu mai dădusem pe acolo.

Şi am zis, unde intru eu liniștit fără să învăț nimic? La matematică. Și am dat și 3 examene de matematică algebra, analiză matematică și geometrie, desigur, am intrat la clasa de informatică și primul an nu m-am dus decât la examene.

Nu m-am dus niciodată la facultate, niciodată, nici măcar o dată. M-am dus doar la examene pe care desigur le-am luat, nu cu note cine știe ce, dar n-am avut restanțe, adică neînvățând deloc și netrecând pe la facultate.

Lucrurile au început să se mai complice de prin anul II și, la un moment dat, a trebuit să mă duc la facultate ca să iau niște cursuri trase la xerox.

Nu m-am dus totuși la cursuri că erau sub demnitatea mea, plus că muream, de fapt, de foame şi trebuia să muncesc”, și-a început povestea Mircea Badea.

Modalitatea prin care Mircea Badea a scăpat de examen

Realizatorul TV a mai povestit că, la un moment dat, a ajuns la un examen la care nu știa nimic și să profesorul nu i-a dat voie să părăsească sala de clasă. Drept urmare, Mircea Badea a apelat la o metodă neașteptată, subliniind că oamenii nu ar trebui să facă ceea ce a făcut el.

”Şi la un moment dat ajung la un examen la o materie care nu există. Adică e ceva inept, complet inept în opinia mea de atunci, dar pe care mi-o mențin. Nimeni nu știa nimic. N-aveai cum să știi așa ceva. Adică era ceva ce nu înțelegea nimeni. Zic, lasă că mă ginez, văd eu, mă descurc.

Şi vine ăla (n.r profesorul) că să ne punem în ordine alfabetică. Unul cu A era în bancă în dreapta, şi apoi zice Badea. Cum Badea? Că eram exact în fața catedrei, prima bancă în fața lui la 2 metri. Şi zic bă, nu… e o farsă, nu are cum să mi se întâmple mie asta.

Probabil domn’ profesor s-a ginit că eram mai golan așa. Adică s-a uitat după căutătură şi a zis ăsta e un nenorocit. Ne-a dat subiectele şi nu înțelegeam nimic. Știți, domn profesor, zic eu, am învățat, m-am pregătit, dar m-am picat pe subiecte. Ştiți, dacă aș putea să ies din examen… Că așa era o șmecherie atunci. Dacă ieşeai din examen te trecea absent și mai puteai să mai dai încă o dată.

Şi zice: Nu! Ai intrat în examen şi nu mai ieşi decât dacă îţi pun 3! Bun, începe să-mi bâţăie mie capul aşa…. în spatele meu se auzeau foi, își dădeau ăia cursurile între ei şi eu eram o statuie a enervării și a impotenței. Nu puteam să fac nimic!

Era o fojgăială în spatele meu şi zic, mamă, toți ăștia iau examenul, numai prostul ăsta, eu, cât de prost să fiu singurul cu restanță. Şi zic îl fac p-ăsta, uite-te tu la mine cum te fac. Şi îl pândesc și la un moment dat se întoarce el cu spatele.

Bă, trăiți-ar şi când mi-am dat un pumn în nas…. şi când m-am uitat, bă, nu curgea sânge! Zic, ai de mine, aoleo, mama! M-am enervat triplu pentru că zic trebuie să-mi mai dau încă una. Am mai pândit o dată şi după 20 de minute când s-a întors mi-am mai dat o bucată.

Deci nu că mi-am spart nasul… A explodat! Deci sânge pe masă, șuvoaie pe mine, pe lucrare, hemoragie tăticule, deci nasul era…am şi semn. Ala când s-a întors, de unde era el cu buretele sau ce dracu vrea să facă, a panicat.

Ce ai pățit, ce s-a întâmplat? Ce ai? Eu zic nu știu, nu știu… de la stres. Şi ala zice, du-te, du-te la doctor! Şi eu zic, păi, examenul? Deci ce să zic, eram cum era Dracula după cină. Şi ăla zice că mă trece absent. Ieşi, du-te, du-te!

Mi-am luat tacticos alea, am lăsat sângele pe masă, m-am dus liniștit la baie, m-am spălat, m-am tras un pic de nas să mi-l pun cât de cât la loc și după aia m-am dus la film, la Patria, La legendele toamnei. M-am uitat la film plin de sânge pe cămașă, dar absolut fericit și liniștit. Deci l-am făcut pe ăla, așa încât până la urmă m-a trecut absent. Dumneavoastră să nu faceți aşa că e urât”, a povestit acesta.