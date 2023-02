De când a împlinit 40 de ani, Mihai Bendeac spune că se simte cu totul alt om. Actorul a spus că s-a instalat o liniște pe care nu o avea înainte, din cauza stilului de viață agitat.

„Nu știu ce s-a întâmplat la trecerea asta spre 40 de ani că am devenit alt om. Liniștit, împăcat. Sigur, am în continuare probleme mentale, dar, per total, s-a instalat o liniște… O siguranță… O «ceva» ce nu-mi explic”, a mărturisit el pe Instagram.

Mihai Bendeac vrea să se ocupe de el însuși

De ziua sa de naștere, fostul jurat de la Antena 1 a transmis un mesaj despre tot ce a realizat până acum și a recunoscut că s-a dedicat în totalitate carierei sale artistice și a uitat de propria persoană. De aceea, a spus că este timpul să se concentreze pe el însuși.

„A venit vremea să mă ocup și de mine… 40 de ani am fost cel mai puțin important. 40 de ani artistul Bendeac a făcut cele enumerate anterior. E cazul să mai trăiască și omul Bendeac”, a spus actorul.

De asemenea, Mihai Bendeac a transmis un mesaj și de ziua mamei sale, Emilia, care a împlinit 61 de ani. Acesta a spus că nu are o urare deosebită pentru ea, ci pur și simplu se bucură că este.

„Mama, anul ăsta nu am urare. Nu prea îmi mai plac. Anul ăsta mă bucur, simplu și firesc, pentru că EȘTI. Și, dacă nu ai fi, nici eu nu aș mai fi fost. Nu pentru că m-ai născut. Asta este de la sine înțeles”, a scris actorul pe rețelele de socializare.

Mama sa a vrut să facă avort

Fostul jurat de la Antena 1 are o relație specială cu mama sa, însă puțini știu că era cât pe ce să nu vină pe lume.

„Deci, aici este policlinica unde mama mea a vrut sa facă un avort, a vrut să mă avorteze. Îi datorez viața domnului doctor, că tu ai vrut să mă omori. Deci, domnul doctor, Dumnezeu să îl ierte, este mama mea și tatăl meu, pentru că părinții mei au vrut să mă omoare.

Lânga sfânta biserică. Fă-ți crucea să te ierte Dumnezeu. Uitați-vă la mine! Sunt eu om să-l omor?‘ , a povestit Mihai Bendeac în mediul online, potrivit Viva!.