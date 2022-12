Vestea momentului despre Florin Piersic! Marele actor a recunoscut: Îmi e frică de moarte…

Florin Piersic, în vârstă de 86 de ani, a fost prezent în podcastul „Fain&Simplu”, unde a fost întrebat dacă se teme de moarte. Cu această ocazie, marele actor a subliniat că aproape toți care au fost aproape de sufletul lui s-au stins.

„Niciodată nu am spus cum spun alții… Mie îmi e frică de moarte. Nu pot să îți explic de ce. Am văzut-o de mic, dar poate că atunci… Știi ce mă îngrijorează? Faptul că mulți, aproape toți cei pe care i-am avut foarte aproape de sufletul meu, de mintea mea nu mai sunt. Mi-au fost foarte dragi. Eu toată copilăria mea am trăit-o la Cluj. Acolo eram cei care eram aleși să facem parte din elevii liceului la care eu am învățat. Din ei nu mai e aproape niciunul.

Din colegii mei, din promoția noastră, care era după promoția lui Amza Pellea, Rebengiuc… și alți mulți actori din generația de aur nu mai e nimeni. Noi eram 22 și mai suntem trei. Nu mai e decât Liviu Crăciun, este Gheorghe Popovici-Poenaru, care e plecat la Montreal, unde e profesor la o facultate de actorie și al treilea sunt eu. Ar mai fi o singură persoană, care e suferindă, Ioana Bulcă”, a relatat Florin Piersic în cadrul podcastului.

Actorul a relatat mai multe momente

De asemenea, actorul a relatat mai multe momente, printre care unele petrecute înainte de anul 1989, de Revoluție.

„N-am avut (n.red. bani), aici e chestia. Noi eram la film, filmul se dădea după ce se petrecea cel puțin un sfert din filmări, îți dădeau un avans din contract. Contractul era de 40.000 de lei pentru un rol principal. 40.000 de lei din care 20.000, nu e glumă, ce vă spun pot confirma și colegii care mai sunt de vârsta mea.

Jumătate era impozitul. Restul primeai, am văzut cu ochii mei, pe Caragiu, pe Codrescu, care spuneau: Domnule, nu ne mai dați niște bani? Ei puneau la dispoziție unde să locuiești și drumul, unde mergeai la filmare. Trebuia să joc în filmele în care eram distribuit. Aveam 38 de călătorii cu avionul, dus-întors, pentru că seara jucam la teatru. Dormeam doar două ore”, a mai spus Florin Piersic.