Moment emoționant pentru Florin Piersic

Florin Piersic (86 ani) s-a revăzut cu actrița Anna Széles (80 ani), a doua sa soție, la Viena, în cadrul unui spectacol de teatru, „Străini în noapte”. Acest lucru a fost dezvăluit de actrița Medeea Marinescu, care a publicat pe Facebook și o fotografie cu cei doi.

„La Viena, la sfârșitul spectacolului cu STRĂINI ÎN NOAPTE, alături de partenerul meu drag, Florin Piersic și o minunată actriță, Anna Szeles”, a notat Medeea Marinescu.

Actorul Florin Piersic este și cel care a prezentat-o publicului pe fosta lui soție, iar aceștia au izbucnit în ropote de aplauze.

„Artista sufletului meu”, a descris-o Florin Piersic pe Anna Széles, care este acum stabilită în Ungaria, la Budapesta. Ea a venit special, la Viena, pentru a-i vedea spectacolul îndrăgitului actor, a mai dezvăluit Medeea Marinescu.

Florin Piersic a prezentat-o drept „artista sufletului meu”

„De când am plecat din tară ştiam, cumva, că s-ar putea să vină. Dânsa nu stă la Viena, fiul ei şi-al lui Florin, Daniel, locuieşte la Viena. Anna Széles stă de foarte mulţi ani la Budapesta şi a venit, special, pentru spectacol, pentru că nu-l văzuse.

I-am auzit, la un moment dat, glasul pe hol, dar nu am apucat să o văd înainte de spectacol. Eram în culise şi am auzit cum l-a primit sala pe Florin. A fost un urlet, ăsta e cuvântul. Nu au aplaudat puţin, lumea urla. Închipuiţi-vă o sală mare, o hală, unde s-au pus şi scaune în plus.

La un moment dat, Florin a zis foarte frumos – pentru că el, de obicei, vorbeşte cu publicul înainte: „Şi, acum, vreau să vă prezint pe cineva. În sală se află şi fiul meu, şi cei doi copii ai lui, nepoţii mei, dar şi artista sufletului meu”, a declarat Medeea Marinescu pentru Click!

Florin Piersic și Anna Széles au fost căsătoriți vreme de 10 ani, între anii 1975 și 1985. Din căsnicia lor a rezultat un fiu, pe nume Daniel și care locuiește la Viena. Daniel este al doilea copil al lui Florin Piersic. Actorul mai are încă un fiu din primul său mariaj cu Tatiana Iekel, pe Florin Piersic Jr.