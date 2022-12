În perioada 7-11 decembrie a avut loc Târgul de carte „Gaudeamus”, eveniment în cadrul căruia Florin Piersic și-a lansat prima sa carte. Volumul pe care celebrul actor l-a scris se intitulează „Viaţa este o poveste”. Așa cum arată și numele, Florin Piersic povestește în această carte mai multe întâmplări inedite cu care s- confruntat de-a lungul vieții și al carierei.

Puțină lume știe că marele actor s-a confruntat cu o adevărată dramă în tinerețe. Sora lui Florin Piersic a decedat la vârsta de 15 ani. Aceasta s-a înecat în râul Prut.

Întâmplare paranormală în viața lui Florin Piersic

Florin Piersic a povestit o întâmplare paranormală din viața sa. Se pare că actorul a văzut-o pe sora sa, chiar dacă aceasta era decedată de mulți ani.

„M-am dus la Paris, am făcut o plimbare în Montmartre şi acolo am văzut pictori care stăteau şi pictau sau îşi vindeau tablourile. Asta este o întâmplare, după părerea mea, senzaţională, am văzut-o pe sora mea care era înecată deja de 15 ani. Şi-am văzut-o în tablou. Ea era. Am întrebat cât costă tabloul şi cineva mi-a spus cinci franci. Am mai făcut câţiva paşi, m-am scotocit prin buzunare că aveam nişte bani, am venit să o cumpăr, dar nu mai era. L-am întrebat pe cel care vindea tablourile şi mi-a spus că a trecut cineva şi l-a luat.

Când am sunat acasă şi am vorbit cu mama, i-am spus că sunt la Paris. Aveam 22 de ani. Mama mi-a spus: Florin, să fii liniştit. Lucica a venit să te vadă acolo. D-aia s-a întâmplat povestea asta.” a spus Florin Piersic la lansarea volumului său, „Viaţa este o poveste.”

Florin Piersic și-a lansat primul volum

Florin Piersic a fost prezent sâmbătă la standul editurii la lansarea volumului, alături de prezentatorul TV, Dan Negru.

„Este prima şi ultima mea carte. Asta nici nu am scris-o eu, a scris-o cineva din umbra mea care se cheamă Piersic Florin. Pe mine mă cheamă Florin Piersic.”, a declarat Florin Piersic, la lansarea volumului său.

Directorul Editurii Bookzone, Florin Enceanu, a spus că primul tiraj al cărţii este aproape epuizat.

„Este o carte care efectiv te scoate din cotidian şi îţi aduce zâmbetul pe buze”, a spus directorul editurii.