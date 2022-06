Noi informaţii legate de cazul Elenei Udrea!

Ingrid Mocanu a depus mărturie în dosarul Elenei Udrea. Reacţie-fulger după informaţiile apărute apoi în presă

După ce avocata Ingrid Mocanu a depus mărturie în faţa judecătorilor din Bulgaria cu privire la condiţiile de detenţie din România, având în vedere că a fost şi ea închisă în aceeaşi celulă a Penitenciarului Târgșor în acelaşi timp cu Elena Udrea, o parte a presei a relatat că ea a depus mărturie în favoarea fostului ministru al Turismului.

Ingrid Mocanu, actual consilier în cadrul Ministerului Justiţiei, a reacţionat imediat. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ea se declară şocată de faptul că o declaraţie în care ea a spus doar adevărul poate fi interpretată ca fiind „în favoarea” cuiva.

Ea critică şi faptul că directorul ANP ar fi minţit în acest dosar: „Chiar nu mă interesează cine, unde și ce pedepse execută, dar că autoritățile unui stat al cărui cetățean sunt și eu mint cu nerușinare, asta chiar mă revoltă.”

Postarea integrala a avocatei Ingrid Mocanu

„Înțeleg că presa ”deontoloagă” este preocupată că m-am prezentat la o instanță a unei țări a UE și că nu am mințit.

Nu sunt deloc preocupate nici presa, dar nici autoritățile publice, care sunt motivele pentru care un șef al unei autorități publice (directorul ANP) minte cu nerușinare (sau cel puțin așa susține instanța din Bulgaria) cum că un deținut ar fi fost ”cazat individual” (adică singur).

Asta nu este o problemă pentru niciun ”deontolog” de presă, ci preocuparea lor este de ce un cetățean al Uniunii Europene se prezintă la o instanță judecătorească a Uniunii Europene să declare adevărul.

PS – hai la pușcherie și termniați cu calomniile!

PPS – chiar nu mă interesează cine, unde și ce pedepse execută, dar că autoritățile unui stat al cărui cetățean sunt și eu mint cu nerușinare, asta chiar mă revoltă… iar că presa prezintă declararea adevărului drept declarație ”în favoarea” cuiva, asta chiar mi se pare șocant…

LE – am bani, că mi-au plătit cetățenii României drepturile salariale de care am fost lipsită cât timp niște ”procurorași” îmi fabricau dosare… i-aș lua de la Kovesi și ciracii ei și i-aș da ”deontologilor” de presă dacă acceptă să trăiască ce am trăit eu și familia mea.”