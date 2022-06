Informație de ultimă oră: Elena Udrea rămâne în arest în Bulgaria

Judecătorii din Bulgaria au decis miercuri că fostul ministru Elena Udrea rămâne în arest, după un nou termen al procesului, informează Antena 3. Termenul final pentru cererea de extrădare a fost stabilit pentru 10 iunie, ora 14.00. „Sper să am parte de o justitie dreapta in Bulgaria, ceea ce nu am avut parte in Romania”, a spus miercuri Udrea.

Așadar, fostul ministru din România a fost adus în ziua de miercuri la Curtea de Apel din Sofia, Bulgaria, unde află dacă va fi extrădată. Amintim că Elena Udrea are de executat o pedeapsă de 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute.

Anterior, aceasta a susținut că este arestată ilegal în Bulgaria, fiind încălcate atât Constituția României, cât și a Decizia Curții de Justiție a UE. Simultan, fostul ministru a spus că fiica ei „trece prin drama de a fi lăsată fără mama pentru a doua oară”.

„Va mulțumesc tuturor celor care ați înțeles că sunt arestată ilegal, cu încălcarea Constituției României și a Deciziei CJUE, deopotrivă! Vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți direct sau indirect, prin opiniile pe care le exprimați în mod public. Este nu doar cauza mea, ci și cauza apărării Constituției. Implicarea voastră îmi da putere să trec peste acest greu moment și îmi da speranța că nedreptatea și nelegalitatea la care sunt supusă, vor lua sfârșit în curând.

Le mulțumesc tuturor celor care se roagă pentru mine și fetița mea, un copil care trece prin drama de a fi lăsată fără mama pentru a doua oară! Pe când avea doar 12 zile, m-au luat de lângă ea timp de 3 luni… când avea cea mai mare nevoie de mine, și care acum înțelege că mama ei nu mai este acasă, deși i-am promis că vom fi de Paște împreună! Va întorc gândurile bune și mă rog la rândul meu, că nicio mamă să nu treacă prin momentele grele prin care trec în acest moment!”, a transmis Elena Udrea, potrivit unui mesaj distribuit de Adrian Alexandrov pe Facebook.

Elena Udrea a părăsit România la începutul lunii aprilie

Amintim că Elena Udrea a părăsit România la începutul lunii aprilie, înainte ca Înalta Curte de Casație și Justiție să pronunțe condamnarea sa la 6 ani de închisoare, în dosarul „Gala Bute”. Totuși, aceasta a fost oprită de la granița dintre Bulgaria și Grecia, la scurt timp după ce a plecat din țară.