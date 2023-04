Ce salariu câștigă Gică Hagi?

Gică Hagi este acționar principal, dar și antrenor la Farul, echipă care în prezent se află pe prima poziție în Liga 1. Regele a făcut câteva dezvăluiri despre cum merge treaba la echipa pe care o antrenează și a vorbit chiar despre salariul pe care-l încasează aici.

Contrar așteptărilor, Hagi a spus că nu are un salariu foarte mare, acesta fiind de doar 500 de euro, la care se adaugă bonusuri. O situație asemănătoare se întâmplă și în cazul jucătorilor.

„Eu sunt un antrenor care costă puțin. Cred că am salariul cel mai mic din prima ligă. Am 500 de euro pe lună. Așa că e ușor pentru conducere. Am însă bonusuri mai mari. Și la jucători e la fel.

Salariile sunt cât credem noi că putem să ducem, dar după aceea, prin bonusuri, vrem să motivăm jucătorul. Ei trebuie să arate că pot și performează, iar noi, clubul, performăm administrativ și trebuie să vină banii. Iar atunci când tu aduci bani, și noi putem să-ți dăm. Toți trebuie să pedaleze în aceeași direcție”, a declarat Gică Hagi pentru Fanatik.

E un moment bun

În acest context, el a mărturisit că în ultimii șapte ani este pe profit cu echipa pe care o patronează.

„Se pare că și anul acesta așa va fi. E bine, nu mult, au fost și ani în care a fost foarte bine, și acum la fel”, a mai afirmat „Regele”.

Gică Hagi a mai vorbit și despre șansele echipei sale la câștigarea titlului de campioană în acest sezon.

„E un moment bun al nostru și trebuie să îl păstrăm. Și în primul rând, eu trebuie să fac lucrul acesta. Eu cu staff-ul meu trebui să-i facem pe jucători să fie puternici. Nu are cum să fie decisiv meciul cu FCSB. Totul se va juca în ultimele două etape”, a mărturisit acesta.

În prezent Farul se află la patru puncte în fața celor de la CFR Cluj și la cinci puncte față de FCSB.