Participarea la „Te cunosc de undeva” reprezintă pentru artistă o etapă foarte importantă și totodată o provocare

Anca Țurcașiu este obișnuită să aibă în față jurați pentru că întotdeauna a mers la castinguri, iar totul este ceva obișnuit pentru ea.

,,Eu de o viață fac asta, merg la castinguri și nu mi-e deloc străin să am în fața mea jurați care să-mi spună dacă sunt potrivită pentru rolul acela sau nu. Pentru noi este un exercițiu foarte des întâlnit, acesta al castingului și atunci nu mă deranjează.

Eu nu sunt genul de om care să spună: „Ah, dar eu ce mai îmi mai permit la vârsta mea, după atâția ani de muncă să vină să mă jurizeze cutare. Nu. Această emisiune este o provocare foarte mare”, a adăugat Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu: Valorile mele sunt nădejdea, speranța, smerenia

Anca Țurcașiu este o artistă care a lăsat întotdeauna orgoliul la o parte și a știut cum să-i trateze pe cei din jur.

,,Eu am, într-adevăr o zonă a vieții mele, în care valorile mele sunt nădejdea, speranța, smerenia, cu totul alte lucruri față de ce vedem în fiecare zi. Așa am fost dintotdeauna”, a subliniat artista.

Chiar dacă programul de la filmări este unul foarte lung, Anca și-a făcut timp pentru puțin sport și mereu a fost atentă la ceea ce mănâncă. Sportul reprezintă energie pentru vedetă.

,,De la opt dimineața până la două noaptea și a doua zi de la capăt, de la opt dimineața până la unu noaptea. Somnul nu mai există, dar sunt atentă la ce mănânc, încerc să fac sport în fiecare zi. Eu și la filmare când avem pauză, mă duc într-un colț și fac jumătate de oră de sport.

Nu mă întind pe canapele să mă odihnesc. Sportul îți dă un vibe, o energie, te montează, plus că repetăm. În ziua de filmare repetăm încontinuu momentul nostru până când intrăm în scenă”, a precizat Țurcașiu.

,,De copil desenam fotolii, draperii, pe toate textele mele de teatru”

Actrița a avut o colaborare cu Alin Gălățeanu în domeniul modei, iar lucrurile au decurs foarte bine. În viitorul apropiat va fi scoasă o nouă colecție.

,,A fost o propunere ad-hoc care s-a dezvoltat foarte frumos, am rămas în niște relații foarte bune, iar cu echipa de creație urmează să scoatem o colecție de perdele și draperii, pentru că eu sunt și designer de interior. În mai – iunie vom lansa o colecție.

De copil desenam fotolii, draperii, pe toate textele mele de teatru, desenez mobilă. Am vrut să urmez o facultate de specialitate, doar că am rămas gravidă în anul acela, după care am făcut școală și acum sunt decorator de interioare cu acte-n regulă, eu chiar profesez”, a încheiat vedeta.