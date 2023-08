Cântăreața Anca Țurcașiu a fost extrem de afectată de un episod din viața ei. Artista a dezvăluit că despărțirea de Cristian Georgescu provocat un șoc emoțional puternic. Ea a recunoscut că a fost marcată de divorțul de medicul stomatolog. Cei doi au fost căsătoriți timp de 22 de ani.

Într-un mesaj publicat online, Anca Țurcașiu a ținut să povestească cât a afectat-o divorțul. După separarea de fostul soț, aceasta a avut, însă, puterea de a se reinventa.

Anca Turcașiu a reușit să se reinventeze

„Toată lumea îmi spune că m-am reinventat. Da, am reușit să mă regăsesc, după un șoc emoțional puternic, m-am înălțat, am zâmbit, am depășit greul, acceptând ce mi-a oferit viața”, a scris cântăreața.

Ea a ținut să menționeze că a primit suport din partea celor apropiați.

„Am apelat la ajutorul celor dragi care mi-au fost alături. Putem. Eu pot orice. Trecem pe aici atât de repede, încât trebuie doar să avem grijă de noi. Să facem din fiecare zi o bucurie!”, a mai spus Anca Țurcașiu.

Îndemnul adresat de marea cântăreață

Cântăreața a adresat și un îndemn tuturor celor care îi urmăresc contul de socializare.

„Așadar, ține doar de alegerile noastre din viața asta ca să putem fi bine, fericiți! Nu pierdeți timpul! Cel mai prețios dar”, a scris Anca Țurcașiu pe contul său de socializare.

Divorțul de medicul stomatolog a fost anunțat de Anca Țurcașiu în urmă cu trei ani. Anunțul a fost făcut în mediul online. Ea a menționat atunci că divorțul a fost un act de curaj foarte mare, dar și de asumare. Cu toate acestea, artista nu a oferit detalii despre motivul care a stat la baza acestei decizii.

Cel mai important lucru să nu se ajungă la divorț

Ea și Cristian Georgescu au fost căsătoriți timp de 22 de ani. Într-un interviu acordat la un moment dat, Anca Țurcașiu a spus că cel mai important lucru pentru ca o relație să funcționeze este ca fiecare partener să fie fericit și împăcat cu sine însuși pentru a putea oferi celuilalt din bucuria sa.

„Am o meserie pe care o fac din 1986, hai să calculăm câți ani sunt și câte milioane de comentarii au fost de-a lungul acestor ani. Mă interesează ce spune lumea, însă ideea este că atunci când am făcut lucrul acesta (a divorțat) a fost extrem de asumat, a fost un act de curaj foarte mare și cred că aș putea să fiu un mesager foarte bun pentru femeile care trăiesc niște momente neplăcute să aibă curaj s-o ia de la capăt, să realizeze că este o singură viață pe Pământ și că niciun bărbat din lume nu poate să-ți aducă nici fericire, nici nefericire, singura persoană care poate să-ți aducă bine este sinele tău și Divinitatea”, a mărturisit ea, acum ceva vreme.

Acesta a explicat că îți trebuie mult curaj și multă asumare ca să faci pasul decisiv.