Încă un divorț la Hollywood! Cântăreața Britney Spears divorțează de soțul ei, Sam Asghari, după un an de căsnicie. Vedeta a angajat-o pe Laura Wasser, un avocat de top în materie de divorțuri. Va continua să lucreze, de asemenea, cu influentul avocat Mathew Rosengart, un fost procuror federal care a ajutat-o să se elibereze de tutelă, potrivit Variety.

Britney Spears și Sam Asghari s-au cunoscut în anul 2016, în timpul filmărilor videoclipului pentru single-ul artistei intitulat „Slumber Party”. Sam Asghari, antrenor, actor și model, a cerut-o pe Britney Spears în căsătorie în anul 2021, după cinci ani de relație, când ea încă se afla sub tutelă.

Spre sfârșitul celor 13 ani de tutelă, Britney Spears a spus că și-ar dori să se căsătorească și să aibă mai mulți copii, însă nu putea face acest lucru pentru că fiecare aspect al vieții sale era controlat de tatăș și tutorele ei, Jamie Spears.

„Aş vrea să avansez progresiv şi vreau să am parte de o afacere adevărată, vreau să mă pot căsători şi să am un copil. Mi s-a spus că, în acest moment, în cadrul tutelării, nu sunt capabilă să mă căsătoresc sau să am un copil”, spunea artista în anul 2021.