Elton John îşi ia adio de la fanii săi din Marea Britanie în cadrul Festivalului Glastonbury

Duminică, 25 iunie 2023, Elton John îşi va lua rămas bun de la fanii săi din Marea Britanie în cadrul festivalului de muzică Glastonbury, la care participă pentru prima oară. Alături de el, vor intra pe scenă patru vedete. Printre numele vehiculate de presa internațională se numără Harry Styles, Ed Sheeran, Britney Spears și Dua Lipa.

„Concertul este unul special, cu un setlist diferit”, a declarat partenerul său, David Furnish, în cadrul unui interviu acordat pentru Sky News.

„Este pentru prima dată când mi se cere. A venit la momentul potrivit, cred în destin şi este cel mai minunat mod de a încheia în Anglia să cânt la Glastonbury”, a spus vedeta, luna trecută, într-un interviu acordat pentru BBC.

„Mulțumesc Radio Times pentru că ați vorbit cu mine înainte de Festivalul Glastonbury din acest weekend! Acesta va fi un spectacol special și abia aștept să urc pe scena Pyramid Stage duminică…nu mai e mult până atunci, Worthy Farm!”, este mesajul postat recent pe contul său de Facebook.

Turneul de adio al lui Elton John se va încheia pe data de 8 iulie

Turneul de adio al lui Elton John se va încheia pe data de 8 iulie 2023, la Stockholm (Suedia). Denumit „Farewell Yellow Brick Road”, turneul de adio, iniţial prevăzut să dureze trei ani, a început în 2018 și avea peste 300 de concert programate, însă a fost întrerupt din cauza pandemiei provocată de coronavirus, din cauza unei operații la şold pe care a suferit-o vedeta în 2021 şi din cauza infectării sale cu Sars-Cov-2 în 2022.

Trupa Aerosmith și-a anunțat turneul de adio

Vă amintim că, luna trecută, trupa americană Aerosmith și-a anunţat turneul de adio „Peace Out”, ce va începe pe data de 2 septembrie 2023 și se va încheia pe data de 26 ianuarie 2024. Turneul de adio va cuprinde 40 de concerte în diverse state din America de Nord.

Primul concert va avea loc la Wells Fargo Center, o arenă multifuncțională situată în Philadelphia, Pennsylvania, iar ultimul concert va avea loc la Bell Centre, o arenă multifuncțională situată în Montreal, Quebec, Canada. Trupa Aerosmith va susține un concert de Anul Nou la TD Garden, o arenă polivalentă din Boston, Massachusetts.

„PACE! După 50 de ani, zece turnee mondiale și cântări pentru peste 100 de milioane de fani… E timpul pentru o ultimă încercare! Pregătiţi-vă, veţi avea parte de cel mai bun spectacol din viaţa noastră. ”, a anunțat trupa americană prin intermediul rețelor sociale.

„Cred că era şi timpul. Este un fel de şansă de a sărbători cei 50 de ani de când suntem aici. Nu ştii niciodată cât timp va mai fi toată lumea sănătoasă pentru a face asta. A trecut ceva timp de când nu am mai făcut un turneu adevărat. Am făcut acel turneu în Vegas, care a fost grozav… A fost distractiv, dar (suntem) cam nerăbdători să ne întoarcem pe drumuri”, a declarat chitaristul Joe Perry pentru Associated Press.

„Deschidem cutia Pandorei pentru ultima oară pentru a le prezenta fanilor noştri turneul Peace Out. Fiţi acolo sau fiţi atenţi deoarece scoatem toate jucăriile din pod. Pregătiţi-vă”, a adăugat vocalistul Steven Tyler, potrivit sursei citate anterior.

