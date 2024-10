Elton John se gândește la moarte

Într-un recent film documentar, Sir Elton John își împărtășește temerile profunde privind sfârșitul vieții și modul în care îmbătrânirea îl afectează pe el și pe cei dragi, conform celor de la Sky News.

În documentarul său recent, intitulat Elton John: Never Too Late, artistul își exprimă incertitudinea cu privire la viitor: „Nu sunt sigur cât timp îmi mai rămâne.”

La vârsta de 77 de ani, artistul a dezvăluit că cei doi copii ai săi, Zachary (13 ani) și Elijah (11 ani), își exprimă temerile legate de îmbătrânirea sa.

Recent, filmul a fost lansat într-o proiecție exclusivă la Royal Festival Hall, în cadrul Festivalului de Film de la Londra. Proiectul include interviuri și secvențe cu Bernie Taupin, alături de contribuții de la Dua Lipa și regretatul John Lennon.

După o carieră impresionantă care s-a întins pe mai multe decenii, el a încheiat anul trecut activitatea muzicală cu turneul Farewell Yellow Brick Road.

Artistul a avut probleme medicale

Artistul a trecut printr-o serie de dificultăți medicale, incluzând intervenții pentru înlocuirea articulațiilor genunchiului și șoldului, precum și tratamente pentru cancerul de prostată. Recent, el a dezvăluit că are probleme de vedere la un ochi din cauza unei infecții grave.

„Mă gândesc la ce se va întâmpla cu toate aceste lucruri când voi pleca? Acesta este timpul din viața mea. Nu știu cât timp mai am”.

Elton John a menționat că îmbătrânirea l-a făcut să reflecteze profund asupra semnificației vieții și a morții, simțind o dorință puternică de a petrece cât mai mult timp alături de cei dragi.

În filmul documentar, el a abordat și diferențele dintre ultimele sale concerte și cele din urmă cu aproape cinci decenii, subliniind că acum se bucură de „fericire, familie, copii, soț, prieteni și o viață fără excese”.

Elton John: Never Too Late va putea fi vizionat pe Disney Plus începând cu 13 decembrie.

În 2019, Taron Egerton a jucat în Rocketman, un film despre viața timpurie a lui Sir Elton, descriind copilăria acestuia până în anii 1980. Filmul i-a adus lui Sir Elton al doilea Oscar pentru cel mai bun cântec original.

Cunoscut pentru hituri precum I’m Still Standing, Candle In The Wind și Your Song, el a fost făcut membru al Ordinului Companionilor de Onoare în 2021.