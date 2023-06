Simona Halep este cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria României. În vârstă de 31 de ani, provine din Constanța, dintr-o familie modestă de aromâni.

Aceasta mai are și un frate, pe nume Nicolae, care îi administrează afacerile pe care le deține pe litoralul românesc.

Sportiva îi face în fiecare an o urare publică mamei sale cu ocazia zilei de naștere.

Cele două au o relație foarte apropiată, iar Simona Halep a spus în mai multe rânduri că mama sa a susținut-o necondiționat încă de la începuturile sale în tenis, în ciuda greutăților financiare.

Simona Halep, urare pentru mama sa de ziua sa de naștere

Cum joi, pe 1 iunie, a fost ziua Taniei Halep, tenismena i-a făcut o urare publică mamei sale, foarte apreciată de internauți.

„La mulți ani, scumpa mea mamă!”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare, alături de o poză cu ea și cu cea care i-a dat viață. Postarea a strâns zeci de mii de like-uri după numai câteva ore de la publicare.

View this post on Instagram A post shared by Simona Halep (@simonahalep)

Simona Halep a avut mereu sprijinul părinților săi. Tatăl ei, Stere Halep, a fost jucător la Săgeata Stejaru, iar ulterior a devenit proprietarul unei fabrici de lactate. Mama sa, Tania Halep, este casnică.

Începuturile constănțencei în tenis nu au fost însă ușoare, întrucât părinții săi au fost nevoiți să facă împrumuturi la bănci pentru ca ea să poată continua să joace.

„Le doresc tuturor mamelor să trăiască astfel de clipe. Este o jucătoare completă. A devenit un om cu o mentalitate solidă şi sunt tare mândră de ea, vă doresc la fel tuturor”, a spus Tania Halep despre fiica sa, potrivit Viva!.

Simona Halep se bucură de sprijinul necondiționat al părinților săi

Simona Halep a fost mereu discretă în ceea ce privește familia, însă a spus despre părinții săi că au susținut-o necondiționat, atât din punct de vedere financiar, cât și moral, pentru a face performanță în tenis.

„Părinții mei au fost cum sunt toți ceilalți părinți, sper. Foarte aproape de mine, m-au încurajat mereu atunci când am avut un moment mai greu în tenis.

M-au susținut și financiar, ca să pot să ajung aici astăzi și nu m-au certat niciodată când am pierdut un meci sau când nu am jucat ceea ce trebuie pe teren, am avut înțelegere din partea lor, am avut încrederea părinților că se poate într-o zi să îmi îndeplinesc visul și bineînțeles, emoția, dragostea pe care mi-au dăruit-o și mi-au oferit-o zi de zi.

Numai așa consider eu că am putut să ajung la cel mai înalt nivel în tenis”, a spus recent sportiva într-o conferință de presă.