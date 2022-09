Maria Dragomiroiu a rugat-o pe Elena Merișoreanu să nu o mai jignească

Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu se ceartă de patru ani de zile. Totul a început când Maria Dragomiroiu a spus că este nemulțumită de pensia ei de doar 1.200 de lei. La scurt timp, Elena Merișoreanu a intervenit și a explicat de ce pensia ei este mică. Din acea zi, relația lor a devenit din ce în ce mai tensionată.

De atunci și până acum, unele persoane au acuzat-o pe Maria Dragomiroiu că ar fi invidioasă pe Elena Merișoreanu pentru că are o pensie mult mai mare decât ea, însă artista de muzică populară a negat tot.

„Nu, categoric nu. Asta a fost în cadrul emisiunii, pentru că așa era formatul, era trecut deja pe fițuica aia, eu am spus doar că minte. Minciuna este o boală, sunt oameni care mint și în jurul unei minciuni fac o poveste.

Îmi pare foarte rău, eu chiar am apreciat-o și a fost la nunta mea, la cununia mea civilă, pentru că era împreună cu soțul dumneaei, domnu Croitoru, un om excepțional, mai ales că stă acolo lângă mine, suntem din sate învecinate, la Vâlcea, și mi-a dat cei mai mulți bani pe masă…”, a declarat Maria Dragomiroiu, în cadrul emisiunii TV „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

În cadrul aceleiași emisiuni TV, Maria Dragomiroiu a rugat-o pe Elena Merișoreanu să nu o mai jignească.

„O rog frumos să nu mă mai înjure (n.r – pe Elena Merișoreanu), că am făcut aproape 2.000 lei pensie. Și cu indemnizație, aproape 2.700 lei. Așa că am cu ce să trăiesc, lăsați-mă. Glumesc. Dar eu nu trăiesc din asta (…) Am avut grijă de bătrânețile mele”, a completat artista de muzică populară.

Elena Merișoreanu a fost jignită de cumnatul Mariei Dragomiroiu

Vizibil deranjată de situația creată, Elena Merișoreanu a explicat că ea doar a spus că Maria Dragomiroiu nu poate avea o pensie mare pentru că nu se poate compara cu alți artiști de muzică populară, care au mai mulți ani decât ea în această industrie.

„Nu am niciun motiv să fiu invidioasă pe ea din niciun punct de vedere. Eu sunt eu, ea e mare. Eu am tot ce îmi trebuie, nu îmi lipsește absolut nimic. Ea mă face mincinoasă pentru că de ce am zis eu că ea are pensie mică. Eu am spus următorul lucru și asta se poate dovedi: <<Maria este o cântăreață mare, cântăreață bună, dar nu poate să se compare cu cei care au zeci de ani munciți într-un ansamblu profesionist>>.

Am muncit de copii. Eu de la 16 ani am semnat o condică, am plătit dările la stat pentru a avea o pensie omenească. Am cunoscut cândva o Maria Dragomiroiu, dar acum nu o mai cunosc”, a explicat Elena Merișoreanu, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

Vedeta a mărturisit că, în urmă cu ceva timp, Maria Dragomiroiu l-a pus pe cumnatul ei de la Târgu-Jiu să îi vorbească urât și să îi spună că nu are ureche muzicală.

„L-a pus pe cumnatul ei de la Târgu-Jiu să mă facă în fel și chip, că nu am glas. Nu trebuie să facă el departajarea. Eu am trecut prin multe comisii. Nu cred că ea are de ce să fie invidioasă pe mine pentru că ea este mai tânără cu cinci ani decât mine. Pe ea a deranjat-o că de ce am spus că nu a fost angajată.

A dat și la noi concurs, la Rapsodia, pe vremea lui Ceaușescu, dar nu a intrat. Nu că nu a fost bună, ci pentru că noi aveam acolo pe Maria Cornescu, Nelu Bălășoiu și Ioana Cristea, olteni care aveau nevoie de alt gen de muzică.

Eu am și cererea ei cu care pot să dovedesc că nu am mințit cu absolut nimic. Eu îmi asum ce vorbesc. Nu pot să îmi permit să acuz pe cineva fără să am argumente”, a adăugat Elena Merișoreanu.