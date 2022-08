Elena Merișoreanu, dezvăluire fără precedent despre relația cu soțul ei: M-am gândit să mă despart

Declarația îndrăgitei artiste din țara noastră a fost făcută în contextul în care cei doi sărbătoresc 50 de ani de căsnicie. Așadar, Elena Merișoreanu a subliniat că fiecare persoană trebuie să-și gestioneze căsnicia după cum îi dictează inima.

„Anii trec așa repede, parcă ieri m-am căsătorit! Au trecut atâția zeci de ani. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață, că suntem bine. Căsnicia trebuie s-o gestionezi așa cum îți dictează inima. Sunt urcușuri și coborâșuri în decursul căsniciei, dar vreau să vă spun că trebuie să le trecem cu optimism, răbdare și multă toleranță.

Am fost un om echilibrat și am avut-o pe mama mea care mi-a dat numai sfaturi bune într-o căsnicie și pe mine m-a ajutat foarte mult! D-asta v-am spus că cei apropiați sunt prieteni, dar cele mai bune sfaturi și sincere ți le dă mama sau cei dragi, apropiați sufletului, adică din familie. Eu am avut un loc de muncă, bărbatul meu la fel, ne-am crescut copiii frumos. Eu eram plecată foarte mult din țară”, a declarat Elena Merișoreanu la Antena Stars.

Dificultățile care au apărut în relația lor

De asemenea, acesta a dezvăluit că relația dintre ea și soțul ei a trecut prin mai multe cumpene de-a lungul timpului. Elena Merișoreanu a spus că s-a gândit și la divorț într-un moment în care problemele au devenit prea mari.

„Într-un fel am avut și eu cumpene în viață în care m-am gândit să mă despart… Eram curtată în, tânără, frumoasă, nu eram de neglijat! Dacă m-aș mai naște o dată să mă căsătoresc, tot cu bărbatul meu m-aș căsători! El a avut grijă de casă, de copii, în lipsa mea a fost și mamă și tată.

Vai, că suntem despărțiți! Păi ce? Sunt proastă să las acum când are o pensie așa de mare? Mă bucur și eu de banii pe care îi ia. Eu nu am știut ce înseamnă să merg la cumpărături, să am grijă de facturile casei, de impozite. El s-a ocupat de toate și se ocupă în continuare”, a completat Elena Merișoreanu.