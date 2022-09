Cearta dintre Maria Dragomiroiu şi Elena Merişoreanu continuă

Conflictul izbucnit cu un an de zile în urmă între Maria Dragomiroiu şi Elena Merişoreanu continuă și în ziua de astăzi. În prezent, relația lor este din ce în ce mai tensionată, mai ales după ultimele declarații făcute de către Maria Dragomiroiu.

Invitată în cadrul emisiunii TV „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Maria Dragomiroiu a fost întrebată dacă Elena Merișoreanu este invidioasă pe ea. La această întrebare, artista de muzică populară a spus un „nu” hotărât.

„Nu! Eu am spus că minte, minciuna este o boală! Sunt oameni care mint și în jurul acestei minciuni fabulează și fac o poveste. Îmi pare foarte rău, eu chiar am apreciat-o, a fost și la nunta mea, mi-a pus mulți bani pe masă.

De ce să fiu invidioasă, Doamne ferește. Nici ea nu are de ce. Mi-e și greu să spun mincinoasă, are o vârstă, e mai mare cu vreo opt ani, și mă jenez să spun asta”, a declarat, atunci, Maria Dragomiroiu.

Maria Dragomiroiu a spus că Elena Merişoreanu este mincinoasă, răutăcioasă şi invidioasă

Cearta dintre cele două a izbucnit anul trecut, când Maria Dragomiroiu a spus despre Elena Merişoreanu că este mincinoasă, răutăcioasă şi invidioasă.

„Spune trei defecte ale Elenei Merisoreanu. Din păcate, asa este: mincinoasă, rautăcioasă și invidioasă. Dacă așa i-a fost dat să trăiască pe acest pământ, probabil nu vrea să fie așa, dar nu poate să se abțină.

Îmi pare rău pentru ea, nu sunt supărată, dar sunt convinsă că nu poate să fie fericită. Să minți, să creezi o poveste și s-o crezi și tu, înseamnă ca esti tare”, a spus artista de muzică populară la provocarea sosurilor picante „Spui tot sau îți ia gura foc” de pe PRO TV.

La scurt timp, Elena Merişoreanu a acuzat-o pe Maria Dragomiroiu că l-a despartit pe actualul ei șot de familia lui.

„Vai de capul meu, hai să spun ce știu și eu! Atunci când a plecat de la primul bărbat, a venit la mine acasă și la soțul meu să-i păstrăm niște lucruri.

Eu n-am niciun motiv să fiu invidioasă pe ea, să spun de ce: eu, de la 16 ani, am fost angajată la cel mai mare ansamblu, Rapsodia Română, am premii internaționale, am lucrat cu profesioniști. Ea a despărțit un bărbat de femeie și de un copil, i-a luat bărbatul femeii.

Din punct de vedere profesional, n-am nicio invidie pe ea. Eu am ajuns acolo prin muncă, respect față de oameni, așa am rezistat atâția ani la Rapsodia Română. N-am niciun motiv să fiu invidioasă pe ea, i-am cântat și la nuntă, am fost la petreceri împreună.

De ce să fiu invidioasă pe ea, că l-a despărțit pe Bebe (n.r. – soțul Mariei Dragomiroiu) de nevastă-sa și de copil? Și când a murit băiatul lui Bebe, ei se distrau în America. Eu n-am despărțit pe nimeni, am o căsătorie cu bune și rele, neîntreruptă”, a explicat Elena Merisoreanu, potrivit Star Popular.