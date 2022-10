Andreea Tincu a venit cu o reacție de răspuns acidă după ce designerul Cătălin Botezatu a criticat ținutele Primei Doamne Carmen Iohannis cu care a defilat la funeraliile reginei Elisabeta a II-a. Botezatu nu s-a abținut și a făcut câteva comentarii cu privire la cele două ținute pe care le-a purtat Carmen Iohannis, dar și pe cea de la dineul liderilor străini de la Palatul Buckingham.

Designerul a precizat că, în contextul evenimentelor regale, sunt niște etichete care trebuie respectate

„Ce am zis? Eu o admir pe doamna Iohannis. Eu am spus că avem o familie prezidențială superbă: el este un tip statuar, îmbrăcat întotdeauna la patru ace. Și doamna Iohannis arată perfect: este slabă, este frumoasă, este tânără.

Dar atunci când totuși trebuie spus ceva, spun! Și nu am spus cu răutate. Am spus că sunt momente de astea foarte sumbre, speciale și sunt niște etichete care trebuie respectate. Mânecile trebuie să fie lungi, lungimea rochiei a respectat-o, trebuie să fie peste genunchi!

Eu am spus! Să mă scuze acum ce-i care s-au supărat! Dacă s-au supărat, de aceea nu mai plouă astăzi!”, a spus Cătălin Botezatu pentru Click.ro.

Cătălin Botezatu a venit cu câteva sfaturi în ceea ce privește vestimentația

„M-am îmbrăcat să respect dress-code, dar să ții neapărat să te îmbraci scump, cu tot morțișul, dar să fii îmbrăcat prost de fapt, e cea mai mare greșeală. Nu, domnule, îmbracă-te ca să te simți tu bine, să te simți tu relaxat, să te simți comod.

Nu pune pe tine ca pomul de Crăciun toate brandurile pentru ca vei arăta penibil sau penibilă. Uite, acum sunt îmbrăcat scump, dar nu arăt! Să zicem, ai o piesă vestimentară super branduită, atunci nu mai pune peste tot toate brandurile. Sau există variante, dar stilingul acesta e foarte greu, în care teîncarci de un brand cu sigle, dar trebuie s-o faci foarte atent!

Am avut multe show-uri în ultima perioadă, la Atena, apoi la Paris Fashion Week, o să mai am unul și la Geneva. Am și în România, la Cluj, și pentru prima dată o să am și un show în Maramureș”, a mai spus Botezatu.

Ce i-a răspuns Andreea Tincu lui Cătălin Botezatu?

La rândul său, Andreea Tincu, designerul vestimentar al doamnei Carmen Iohannis, a venit cu o reacție la adresa criticilor lui Cătălin Botezatu.

„În primul rând este o muncă de echipă în spatele oricărei ținute și atunci este cumva supărător să îi vezi și pe ceilalți supărați.

Cătălin nu este critic de modă, dar felul cum a pus problema cu poza în față a doamnei Carmen care are un decolteu absolut decent în comparație chiar cu Kate Middleton sau cu alte personalități care efectiv aveau rochiile decoltate și să spui că trebuia să aibă un decolteu mai mic, cât mai mic?

Sau că nu are dres transparent că are dres mat, câteva aspecte deranjante și mi s-a părut normal să dau un drept la replică”, a spus Andreea Tincu, pentru Impact.ro.