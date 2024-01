În episodul de luni, 8 ianuarie, al podcastului HAI Live, maestrul Ion Cristoiu a precizat că soția președintelui Klaus Iohannis riscă să ajungă la închisoare.

Acest scenariu va avea loc în contextul în care șeful statului nu va primi funcția de conducere a Consiliului European. Așadar, maestrul precizează că președintele în funcțiune ar urma să meargă la Sibiu, iar Carmen Iohannis la închisoare.

„Singurul post care nu depinde de alegeri este acesta. Dacă Iohannis îl ratează, el deja merge la Sibiu, iar nevasta sa la închisoare. Deci pentru el, noi am tot discutat, este vital să fie într-o funcție la Uniunea Europeană. Dacă ratează această funcție, care trebuie să fie dată până în iunie, pentru că nu are cum, el trebuie să demisioneze, nu e o prostie. Și atunci am spus că o soluție ar fi cu demisia”, spune acesta.